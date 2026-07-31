Nástup do druhého zaměstnání a povinné daňové přiznání
štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty | přečteno 106×
V případě obdržení výpovědi a rychlém nástupu do nového zaměstnání nemůže zaměstnanec v některých případech požádat ani jednoho ze zaměstnavatelů o roční zúčtování daně a musí si sám podat daňové přiznání. Podívejme se na praktické příklady.
O roční zúčtování daně za rok 2026 budou moci svého posledního zaměstnavatele požádat zaměstnanci, kteří během roku 2026 pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo pro více zaměstnavatelů postupně za sebou, přičemž měli u každého zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a neměli žádné jiné zdanitelné příjmy vyšší než 20000 Kč. Při nesplnění těchto podmínek nelze o roční zúčtování daně požádat a vzniká povinnost vyplnění a odevzdání daňového přiznání.
Související
Daňové slevy je možné čerpat pouze jednou
Při výpočtu čisté mzdy mohou uplatňovat zaměstnanci daňové slevy, na které mají nárok, vždy alespoň slevu na poplatníka, která snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Podmínkou však je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je však možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich. Žádnou daňovou slevu nelze čerpat v nějakém měsíci dvakrát.
Příklad 1) Nové zaměstnání ještě ve výpovědní lhůtě
Zaměstnanec Ondřej obdržel od svého zaměstnavatele XY výpověď pro nadbytečnost. Ještě během dvouměsíční výpovědní lhůty se mu podařilo najít nové zaměstnání u zaměstnavatele AB. V jednom měsíci letošního roku tak pan Ondřej pracoval na plný úvazek pro zaměstnavatele XY a prozatím na hodně zkrácený úvazek pro zaměstnavatele AB.
Za rok 2026 si bude muset pan Ondřej podat a vyplnit sám daňové přiznání, neboť alespoň v jednom měsíci měl příjem od dvou zaměstnavatelů současně, přičemž se z obou zaměstnání odváděla zálohová daň z příjmu. K vyplnění daňového přiznání bude muset pan Ondřej přiložit potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů, z tohoto formuláře získá potřebné daňové údaje. Z důvodu příjmů pouze ze závislé činnosti bude pan Ondřej vyplňovat zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání.
Příklad 2) Nástup do nového zaměstnání po uplynutí výpovědní lhůty
Paní Dana obdržela výpověď pro nadbytečnost od svého bývalého zaměstnavatele XY. Paní Dana dodržela výpovědní lhůtu a do nového zaměstnání nastoupila až po jejím uplynutí. V každém měsíci roku 2026 bude mít příjem ze závislé činnosti, v žádném měsíci však nepracovala pro dva zaměstnavatele současně. Žádné jiné příjmy mimo zaměstnání paní Dana neměla. Paní Dana bude moci požádat nového zaměstnavatele o roční zúčtování daně za rok 2026, k jeho zpracování předá novému zaměstnavateli potvrzení o zdanitelných příjmech od starého zaměstnavatele.
Další články k tématu Výpověď a peníze