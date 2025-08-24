Poradna: Jak si zvýšit důchod na poslední chvíli?
Jaroslava: Do důchodu půjdu za dva roky. Předčasný důchod nechci. Mám obavy z nízkého důchodu, protože už žiji sama. Některé roky jsem podnikala, ale moc se mi nedařilo, takže jsem platila nízké částky. Mám ještě možnost si za dva roky nějak zvýšit důchod? Přemýšlím, že bych si našla brigádu. Pomůže to?
Výpočet starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění. Vám se ještě bude hodnotit jako náhradní doba pojištění i studium (v zákonném rozsahu). Od roku 2010 se však již studium jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely nezapočítává. Rozhodné příjmy se Vám budou hodnotit od roku 1986, tedy za velmi dlouhé období.
Dva roky na zvýšení důchodu nestačí
Vzhledem k tomu, že budete odcházet do řádného starobního důchodu za dva roky, tak již máte velmi malý prostor na zvýšení starobního důchodu. Průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ), ze které se řádný starobní důchod vypočítává se totiž hodnotí za všechny roky od roku 1986, např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 vstupují do výpočtu osobního vyměřovacího základu příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2024.
Rok odchodu do důchodu se již nepočítá
Každý příjmový rok má přitom při samotném výpočtu starobního důchodu stejnou váhu. Žádné období není nikterak zvýhodněno při výpočtu starobního důchodu. Protože se hodnotí velmi dlouhé příjmové období, tak dva příjmově lepší roky již celkový osobní vyměřovací základ příliš nezvýší. Navíc je nutné pamatovat na to, že příjmy dosažené v roce odchodu do důchodu již osobní vyměřovací základ nezvyšují. Při odchodu do starobního důchodu v roce 2025 již příjmy dosažené během roku 2025 nemají žádný vliv na celkovou výši osobního vyměřovacího základu.
Správná volba termínu odchodu do důchodu
Pokud máte obavy z nízkého důchodu, potom je správným rozhodnutím, že chcete odejít až do řádného starobního důchodu a nebudete volit odchod do předčasného důchodu. Krácení u předčasného důchodu je totiž trvalé a provádí se za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem je mnohdy vyšší, než by se na první pohled mohlo zdát.
Brigáda Vám finančně pomůže, důchod nezvýší vůbec nebo málo
Jestliže si budete ke svému důchodu přivydělávat na dohodu o provedení práce a budete mít hrubou měsíční odměnou 11499 Kč a méně, potom tato skutečnost nebude mít žádný vliv na výpočet starobního důchodu, protože z takto vysoké odměny se neplatí sociální pojištění a tento příjem tedy nevstupuje do výpočtové formule starobního důchodu. Když budete z brigády při zaměstnání sociální pojištění platit, to znamená, že budete pracovat třeba na zkrácený úvazek nebo některou z pracovních dohod nad limit pro neplacení sociálního pojištění, potom bude vliv přivýdělku na částku starobního důchodu velmi malý, jak jsme si vysvětili výše.
Brigáda a 200000 Kč
I kdybyste si třeba formou brigády přivydělala během období, které se Vám bude ještě příjmově započítávat do rozhodných příjmů pro výpočet starobního důchodu např. 200000 Kč, tak by se Vám Váš osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky) zvýšil přibližně o 400 Kč, pokud je Váš příjem celkově mírně podprůměrný. To by znamenalo zvýšení důchodu v řádech desetikorun v závislosti na konkrétním průběhu pojištění.
Závěrem
Dva roky před odchodem do starobního důchodu již není v podstatě prorost pro zvýšení starobního důchodu. Maximalizovat měsíční důchod však můžete tím, že odejdete do řádného starobního důchodu a zajistíte si, že údaje v databázi ČSSZ odpovídají skutečnosti a žádné období Vám „nepropadne“. Brigáda v předdůchodovém věku bude samozřejmě pro Vás finančně výhodná, protože si zvýšíte svůj aktuální příjem a můžete si zvýšit i úspory na důchod.