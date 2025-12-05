Poradna: Jak dlouho musím být nemocný, abych dostal invalidní důchod?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 93×
Zbyněk: Mám zdravotní problémy, třetím měsícem jsem na nemocenské. Zajímalo by mě, po jaké době dostanu invalidní důchod? Když dostanu invalidní důchod, budu se moci vrátit do práce?
Podmínky pro přiznání nemocenské i pro přiznání invalidního důchodu jsou odlišné. Legislativou není stanoveno, že po nějaké konkrétní době má příjemce nemocenské nárok na invalidní důchod. Situace je vždy individuální a záleží na konkrétním zdravotním stavu. V praxi tak někteří občané mají nárok na invalidní důchod bez dlouhodobé pracovní neschopnosti a někteří příjemci nemocenské dostávají nemocenskou na účet i rok a následně invalidní důchod nedostanou.
Související
Posouzení zdravotního stavu
V případě závažnějších zdravotních problémů je vždy vhodné si o invalidní důchod písemně požádat. Podání žádosti o invalidní důchod je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem. Případné zamítnutí žádosti o invalidní důchod není důvodem, proč by nemohlo být o invalidní důchod žádáno v budoucnu znovu, když se v mezidobí zdravotní stav zhorší. Žádost o invalidní důchod je bez poplatků. Zdravotní stav žadatelů o invalidní důchod se posuzuje v souladu s legislativou upravující hodnocení zdravotního stavu. Dle § 39 zákona o důchodovém pojištění platí, že:
- Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35 % a nejvíce o 49 %, tak se jedná o invaliditu prvního stupně.
- Pokud pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 50 % a nejvíce o 69 %, potom se jedná o invaliditu druhého stupně.
- Když pracovní schopnost pojištěnce poklesla alespoň o 70 %, potom se jedná o invaliditu třetího stupně.
Invalidní důchod Vám nebude automaticky přiznán
I když jste třetím měsícem na nemocenské, tak Vám automaticky po žádném termínu nebude invalidní důchod přiznán. Jak jsem již uvedl výše, rozhoduje konkrétní Váš zdravotní stav a jeho posouzení posudkovým lékařem. Doporučuji Vám danou záležitost konzultovat s ošetřujícím lékařem a při nejasnostech si o invalidní důchod zažádat, případně Vám bude žádost zamítnuta, protože Vaše zdravotní problémy nebudou dle příslušné legislativy dostačující pro přiznání invalidního důchodu.
Zaměstnání v invalidním důchodu
Zejména u invalidních důchodců prvního a druhého stupně se očekává, že budou během pobírání invalidního důchodu nadále výdělečně činní, protože doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně se nehodnotí jako náhradní doba pojištění pro budoucí výpočet starobního důchodu. Vykonávaná činnost by však svým rozsahem, náplní a náročností měla odpovídat zdravotnímu stavu invalidního důchodce. Na doplnění uvádím, že invalidní důchodci prvního a druhého stupně mají nárok na daňovou slevu na invaliditu ve výši 210 Kč měsíčně a invalidní důchodci třetího stupně ve výši 420 Kč měsíčně.
Nutnost doby pojištění
Zatímco pro přiznání nemocenské se nevyžaduje dlouhodobá účast na pojištění, stačí být v pracovní neschopnosti v zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění nebo nastoupit na nemocenskou v ochranné lhůtě, pro přiznání invalidního důchodu je to však jinak, neboť se vyžaduje splnění podmínky minimální doby pojištění, která se liší dle věku. Např. občané staří 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu pěti let v posledních deseti letech, aby jim mohl být případně invalidní důchod přiznán. Lidé starší 38 let splní zákonnou podmínku ohledně minimální doby pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech.
TIP: Kalkulačka náhrady mzdy v roce 2026
TIP: Kalkulačka nemocenské v roce 2026