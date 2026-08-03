Poradna: Jak překlenout dobu do předčasného důchodu?
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Michal: Momentálně pořád pracuji, v červnu příštího roku chci však přestat pracovat, do předčasného důchodu mohu ale odejít až na podzim 2029, dobu pojištění již splňuji. Jaké mám možnosti řešení daného mezidobí? Mám být samoplátce pojistného? Předdůchod využít nemohu, ale vlastní úspory mám.
Do předčasného důchodu můžete dle zaslaných informací odejít nejdříve na podzim 2029 a v červnu 2027 chcete za každou cenu skončit v zaměstnání. V takovém případě nejdříve vyčerpáte podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců. Při splnění podmínky doby pojištění v rozsahu alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, a to po dobu 11 měsíců.
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Jak se počítá evidence na úřadu práce pro důchod?
Evidencí na úřadu práce budete mít vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny a dané období se Vám bude počítat jako náhradní doba pojištění pro výpočet starobního důchodu. Výpočet podpory v nezaměstnanosti je dle aktuálně platné legislativy výhodný. Při evidenci na úřadu práce si budete muset plnit povinnosti vyplývající z této evidence, ale finančně a s ohledem na výpočet důchodu je evidence na úřadu práce rozhodně správným řešením a vyplatí se.
Kdy se využívá dobrovolné důchodové pojištění?
Po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti budete do termínu odchodu do předčasného důchodu žít z vlastních úspor, přičemž nemůžete čerpat předdůchod, protože máte finanční prostředky v jiných produktech než v doplňkovém penzijním spoření. V takovém případě Vám doporučuji stále zůstat na úřadu práce, aby za Vás zdravotní pojištění platil stát. Dobrovolné důchodové pojištění se v praxi vyplácí platit zejména v případě nesplňování potřebné doby pojištění pro přiznání starobního důchodu, což dle informací v dotazu není Váš případ, Vy splňujete i minimální dobu pojištění pro přiznání předčasného důchodu, která činí 40 let.
Co takhle hodně zkrácený úvazek?
S ohledem na budoucí výpočet důchodu by pro Vás bylo nejlepší mít do termínu pro odchod jakékoliv zaměstnání, které Vám vyhovuje, alespoň na zkrácený úvazek, abyste měl vyřešen pojistný vztah. I za cenu nižší mzdy. Možná by práce na výrazně méně hodin týdně pro Vás byla zajímavým řešením. Najít práci na zkrácený úvazek není jednoduché, ale Vy máte nyní dostatek času takové pracovní uplatnění v předstihu hledat. Možná by se zkráceným úvazkem souhlasil i Váš současný zaměstnavatel. Pokud však v žádném případě nechcete již pracovat, potom Vám opravdu nezbývá než žít do termínu pro odchod do předčasného důchodu z vlastních úspor (po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti).
Podpora v nezaměstnanosti po nemocenské
Pokud byste byl v pracovní neschopnosti ještě během trvání pracovního poměru nebo v sedmidenní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání, tak byste měl nárok na nemocenskou – toto období se hodnotí pro důchodové účely. Na doplnění uvádím, že není možné pobírat současně nemocenskou a podporu v nezaměstnanosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti by vznikl až po nemocenské.
Závěrem
Přestat pracovat lehce přes dva roky před možným odchodem do předčasného důchodu je sice možné, ale i při využití nároku na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců nákladné, protože stále zbývá poměrně dlouhé období, které je potřeba financovat z vlastních finančních zdrojů. Jestli to Vaše finanční situace dovoluje, tak je to pro Vás řešením, ale vyčerpáte si značnou část úspor ještě před odchodem do důchodu. Z finančního hlediska by tak pro Vás bylo řešením zaměstnání na hodně zkrácený úvazek po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti. Tímto krokem byste si „ochránil“ Vaše finanční rezervy.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením