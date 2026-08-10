Poradna: Měl jsem vždy nadprůměrné příjmy, mohu si dovolit předčasný důchod?
štítky Osobní finance Penze čtení na 4 minuty | přečteno 5554×
Milan: V zaměstnání už to nedávám, je toho na mě moc. Na jaře příštího roku budu moci jít do předčasného důchodu a chtěl bych této možnosti využít. Dobu pojištění bych měl mít 42 nebo 43 let. Mám obavy z hodně nízkého důchodu, i když jsem měl nadprůměrné příjmy. Jak by mi důchod asi tak vycházel?
Do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Vzhledem k tomu, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak je vhodné odejít do předčasného důchodu nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, aby se provedlo krácení za 12 × započatých 90 kalendářních dní a nikoliv za 13 × započatých 90 kalendářních dní. Krácení u předčasného důchodu je trvalé, s tím je potřeba počítat.
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Výpočty v roce 2026
Výpočtová formule pro rok 2027 není ještě v tuto chvíli k dispozici, bude během září. V tabulce níže Vám uvádím několik výpočtů předčasného důchodu u vybraných nadprůměrných mezd za odpracované roky v současné hodnotě (osobních vyměřovacích základů). V první tabulce je výpočet proveden u předčasnosti 1080 dní a době pojištění 43 let, ve druhé tabulce u předčasnosti 1080 dní a době pojištění 42 let.
|Průměrná mzda
|Doba pojištění
|Předčasnost
|Předčasný důchod
|55000 Kč
|43 let
|1080 dní
|18800 Kč
|60000 Kč
|43 let
|1080 dní
|19401 Kč
|65000 Kč
|43 let
|1080 dní
|20003 Kč
|70000 Kč
|43 let
|1080 dní
|20605 Kč
|Průměrná mzda
|Doba pojištění
|Předčasnost
|Předčasný důchod
|55000 Kč
|42 let
|1080 dní
|18351 Kč
|60000 Kč
|42 let
|1080 dní
|18933 Kč
|65000 Kč
|42 let
|1080 dní
|19515 Kč
|70000 Kč
|42 let
|1080 dní
|20098 Kč
Z údajů v tabulce vidíme, že každý rok pojištění hraje značnou roli. Proto Vám doporučuji, pokud to bude možné, získat dobu pojištění v rozsahu 43 let. Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech. Pokud byste musel kvůli tomu pracovat déle, tak byste si snížil i krácení za předčasnost, což by opět zvýšilo Váš měsíční předčasný důchod.
Lepší výchozí pozici získáte i evidencí na úřadu práce
Pokud nemůžete na současné pracovní pozici již pracovat, potom můžete zkusit hledat pro Vás zajímavější a vhodnější pracovní uplatnění. Hledání nového zaměstnání v předdůchodovém věku je sice mimořádně náročné, ale pokud by se Vám to podařilo, tak byste si zvýšil současnou životní úroveň i následující starobní důchod. Během hledání nového pracovního uplatnění byste byl v evidenci na úřadu práce. Lidé starší 57 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců. Podmínkou je získání doby pojištění v rozsahu 12 kalendářních měsíců v posledních dvou letech, což byste vzhledem k formulaci dotazu měl splňovat. Evidencí na úřadu práce, kdy by Vám náležela podpora v nezaměstnanosti, byste si i zvyšoval dobu pojištění pro výpočet důchodu. Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se totiž pro důchodové účely počítá jako náhradní doba pojištění. Jestliže by se Vám nepodařilo během evidence na úřadu práce najít nové pracovní uplatnění, potom byste získal vyšší dobu pojištění a snížil si krácení za předčasnost a měsíční částka předčasného důchodu by byla vyšší. Během evidence na úřadu práce je však nutné si plnit povinnosti z této evidence vyplývající.
Závěrem
I při mírně nadprůměrných příjmech zvolených v tabulkách výše a době pojištění v rozsahu 42 let nebo 43 let je měsíční částka předčasného důchodu při předčasnosti 1080 dní zpravidla pod 20tisícovou hranicí. Jestliže odejdete do předčasného důchodu později a snížíte si krácení za předčasnost a budete počítat s dobou pojištění 43 nebo 44 let, potom by byl měsíční předčasný důchod vyšší. Při volbě řádného důchodu by byl měsíční důchod výrazně vyšší, např. u osobního vyměřovacího základu 50000 Kč a době pojištění 46 let činí řádný starobní důchod dle výpočtové formule letošního roku 24657 Kč.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením