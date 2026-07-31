Poradna: Kdo má uplatňovat slevu na děti?
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Hana: Daňovou slevu na naši dceru čerpá manžel v zaměstnání. Nyní však začíná k zaměstnání podnikat, a když vše půjde dobře, tak bude od příštího roku podnikat na hlavní činnost. Jak to budeme mít s daňovou slevou na dceru?
Daňové zvýhodnění na dítě, které snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu, může uplatňovat pouze jeden z rodičů. Aktuálně je Váš manžel zaměstnancem, takže čerpá daňové zvýhodnění u svého zaměstnavatele. Daňové zvýhodnění na dítě snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a činí na první dítě 1267 Kč. Daňové zvýhodnění snižuje pouze daň z příjmu, na výpočet sociálního a zdravotního pojištění nemá tato skutečnost vliv.
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Jak je vysoké daňové zvýhodnění?
Když je daňové zvýhodnění na dítě (děti) vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak náleží nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Pro čerpání ročního daňového bonusu však musí činit roční zdanitelný příjem z aktivních příjmů (ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti) alespoň šestinásobek minimální mzdy. Při čerpání daňového zvýhodnění na jedno dítě se většinou daňový bonus nečerpá, v praxi se to stává spíše při uplatňování daňového zvýhodnění na více dětí, kdy je souhrnná částka daňového zvýhodnění vyšší. Na doplnění uvádím, že daňové zvýhodnění na druhé dítě činí 1860 Kč a na třetí a další dítě 2320 Kč.
Když jsou oba manželé zaměstnanci
Vy i Váš manžel jste nyní zaměstnanci, takže z daňového hlediska je jedno, kdo z Vás daňové zvýhodnění uplatňuje. Daňové zvýhodnění je možné čerpat i při práci na zkrácený úvazek. Při nižší hrubé mzdě se čerpá daňová výhoda formou daňového bonusu, při klasické a vyšší mzdě snižuje daňové zvýhodnění vypočtenou daň z příjmu. Souhrnný rodinný finanční efekt je v obou případech stejný. Rodinný disponibilní příjem má rodina z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění při výpočtu čisté měsíční mzdy vyšší každý měsíc.
Podnikatelé uplatní daňové zvýhodnění až za celý rok
Daňové zvýhodnění na děti mohou uplatňovat i podnikatelé a živnostníci vedoucí daňovou evidenci, nebo uplatňující roční výdajový paušál. Daňové zvýhodnění nemohou uplatnit pouze OSVČ plnící si své daňové povinnosti dobrovolnou účastí v měsíčním paušálním režimu, kdy si jednou měsíční daňovou platbou platí současně daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění.
Lepší je, když daňové zvýhodnění uplatňuje zaměstnanec
Pokud bude v příštím roce Váš manžel již pouze OSVČ, potom bude pro Vás lepší, když budete daňové zvýhodnění na dceru uplatňovat při výpočtu čisté mzdy Vy, neboť budete mít pravidelný měsíční příjem ze zaměstnání. OSVČ vedoucí daňovou evidenci, nebo uplatňující roční výdajový paušál si totiž sníží svoji roční daňovou povinnost díky daňovému zvýhodnění až za celý kalendářní rok a nikoliv průběžně během roku. Pokud je jeden z manželů zaměstnanec a druhý OSVČ, tak je lepší, když daňové zvýhodnění na dítě (děti) uplatňuje ten z manželů, který je zaměstnancem.