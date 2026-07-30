Je čas vrátit se ke zlatu?
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Cena zlata od posledního vrcholu klesla v dolarech o více než 30 %. Stříbro dokonce oslabilo o více než polovinu. Po tak výrazném propadu během několika měsíců se nabízí otázka, zda se dlouhodobý trend nezačíná obracet.
Drahé kovy srážejí vyšší sazby
Za poklesem zlata stojí především dva důvody. Prvním je změna očekávání ohledně úrokových sazeb. Na začátku roku se počítalo s tím, že americký Fed sazby jednou nebo dvakrát sníží. Místo toho je na posledním zasedání 29. července znovu ponechal beze změny. Kvůli rostoucí inflaci navíc nelze vyloučit, že je bude muset pod vedením Kevina Warshe opět zvýšit.
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To by byla pro Donalda Trumpa nepříjemná ironie. Warshe si vybral také proto, že od něj očekával pružnější přístup než od Jeroma Powella. Jenže nový šéf Fedu se zatím musí vypořádat hlavně s návratem inflačních tlaků.
Sazby letos zvýšila také ECB, Bank of Japan a česká ČNB. Trend je tedy poměrně jasný. Peníze znovu zdražují a to zlatu obvykle nesvědčí. Kov nenese žádný úrok, a proti výnosnějším dluhopisům proto ztrácí část své přitažlivosti.
Druhým důvodem bylo překvapivé chování zlata během konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy. Rostoucí cena ropy dostala pod tlak především asijské země a jejich měny. Některé centrální banky a investoři proto zlato prodávali, aby získali dolary a zmírnili dopady energetického šoku. Zlato tentokrát nefungovalo jako úkryt před geopolitikou, ale spíše jako finanční rezerva, kterou bylo možné rychle proměnit v hotovost.
Dlouhodobý trend se zatím nezměnil
Z pohledu technické analýzy ještě změna trendu potvrzená není. Zlato i stříbro zůstávají v dlouhodobém poklesu. Větší část propadu už však můžeme mít za sebou. Investoři proto mohou pomalu začít budovat dlouhodobé pozice, musí ale počítat s dalším kolísáním a případně i s novými minimy.
Pro zlato bude důležité pásmo 3900 až 4000 dolarů za unci. Jeho udržení by vytvořilo základ pro odraz. Pokud by zlato následně překonalo nejbližší odpor, mohlo by zamířit k 4800 až 5000 dolarům. Pád pod tuto oblast by naopak otevřel cestu přibližně k 3400 až 3500 dolarům.
Obrat potvrdí až návrat investorů
K definitivnímu obratu však samotná technická podpora nestačí. Změnit se musí především očekávání ohledně sazeb. Dokud budou centrální bankéři mluvit jestřábím tónem a připouštět další zpřísňování měnové politiky, bude mít zlato cestu vzhůru obtížnou.
Druhým signálem bude návrat peněz do zlatých ETF. Právě odliv kapitálu z těchto fondů patřil mezi hlavní příčiny letošního poklesu. Američtí investoři se do nich obvykle vracejí ve chvíli, kdy slábne dolar a klesají reálné úrokové sazby. Zatím tedy můžeme mluvit o zajímavější ceně. Na potvrzený obrat je ale stále brzy. Zajímavější nákupní cena tedy ještě nemusí znamenat konec poklesu. O skutečném obratu rozhodne až změna měnové politiky a návrat peněz do zlatých ETF.