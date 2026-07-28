BlackRock: AI ještě nekončí, ale je čas ubrat plyn
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Aktuální doba je pro investory nesmírně složitá. Ceny ropy jsou jako na houpačce a jediné, co lze s jistotou předpovědět o konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem, je jeho další nečitelnost. Akciové trhy zatím drží optimismus kolem umělé inteligence. Ani ten však nemusí vydržet věčně.
AI bublinu poznáme až zpětně
Právě proto stojí za pozornost pohled Henriho Chabadela, investičního ředitele BlackRocku pro Francii, Belgii a Lucembursko. V rozhovoru pro finanční kanál Boursorama popsal, co podle něj čeká investory ve druhém pololetí roku 2026.
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Otázka, zda jsou akcie spojené s umělou inteligencí v bublině, se opakuje už několik let. Podle Chabadela ji však bezpečně poznáme až ve chvíli, kdy praskne. Investor může správně upozorňovat na vysoké ceny, ale pokud trh další dva roky roste, jeho předpověď mu příliš nepomůže.
Některé části trhu jsou přesto velmi drahé. Platí to především pro výrobce čipů, pamětí a zařízení pro datová centra. Poptávka dnes převyšuje nabídku, takže firmy mohou zvyšovat ceny a držet vysoké marže. Tento nedostatek však jednou skončí.
Pak může přijít druhá fáze rozvoje AI. Pozornost investorů se přesune k firmám, které dokážou vybudovanou infrastrukturu skutečně využít a zpeněžit. Mezi ně patří například Microsoft, Alphabet nebo Amazon.
AI není jen o čipech
Rozvoj umělé inteligence vyžaduje také elektřinu, měď a další průmyslové suroviny. Právě energetiku a komodity považuje BlackRock za částečně přehlíženou část trhu.
Nejde pouze o rostoucí spotřebu datových center. Energie a suroviny se znovu staly nástrojem geopolitického soupeření. Jejich zastoupení v portfoliu proto může částečně tlumit dopady dalších krizí.
Vyšší cena ropy navíc nedopadá na všechny stejně. Producenti, včetně Spojených států, z ní částečně těží. Pro Evropu je dražší ropa naopak skrytou daní. Peníze od evropských spotřebitelů neodcházejí do domácího rozpočtu, ale k zahraničním producentům.
BlackRock zůstává u akcií
Dalším rizikem jsou vysoké úrokové sazby. Zdražují financování firem, domácností i států, a tím brzdí investice a hospodářský růst. Pro střadatele však zároveň znamenají vyšší výnos z bezpečnější části portfolia.
Navzdory tomu zůstává BlackRock v akciích nadvážený. Pokud AI skutečně zvýší produktivitu a firemní zisky, největší část tohoto růstu získají právě akcionáři. BlackRock proto dál preferuje především Spojené státy. Zajímavé jsou ale také asijské a rozvíjející se trhy, které nabízejí expozici vůči polovodičům, energii a surovinám. Evropa zatím zůstává spíše stranou.
První pololetí bylo navzdory válce, drahé ropě a vysokým sazbám mimořádně silné. Stejný růst se však ve druhé části roku nemusí opakovat. Rozhodující budou výsledky amerických technologických firem. Při dnešních cenách nestačí, aby byly pouze dobré. Musejí znovu překonávat vysoká očekávání trhu.
Někteří správci BlackRocku proto už část zisků vybrali. Z akcií však neutíkají. Pouze jsou méně agresivní než na začátku roku. Podobný přístup dává smysl i drobnému investorovi. Nesázet proti AI, ale po silném růstu snížit riziko a portfolio více rozložit.