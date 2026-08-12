Poradna: Třicet odpracovaných let a nízký invalidní důchod
štítky Invalidita Penze čtení na 3 minuty | přečteno 6070×
David: Byl mi přiznán invalidní důchod prvního stupně pouze lehce přes 10 tisíc korun. S tím přece nemohu finančně vycházet, a to mám odpracováno 30 let. Je nějaká možnost, jak si invalidní důchod zvýšit? Co mám teď dělat?
Měsíční částka invalidního důchodu závisí na třech parametrech: výši průměrné mzdy za odpracované roky před přiznáním invalidity (tzv. osobním vyměřovacím základu), získané době pojištění v celých letech (včetně dopojištěné doby pojištění) a právě přiznaném stupni invalidity (v Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně). Invalidní důchod prvního stupně je nejnižší, v březnu letošního roku činil průměrný invalidní důchod prvního stupně 10484 Kč.
Související
Počet odpracovaných let hraje menší roli
Přestože jste odpracoval 30 let, tak to při výpočtu invalidního důchodu nepřináší nějakou automatickou výhodu při výpočtu. Důvodem je skutečnost, že při výpočtu invalidního důchodu se pracuje i s dopočtenou dobou pojištění. V praxi tak mohou mít i třicetiletí žadatelé o invalidní důchod se zohledněním dopočtené doby pojištění stejnou dobu pojištění jako padesátiletí žadatelé o invalidní důchod. Toto legislativní opatření chrání mladší žadatele o invalidní důchod, kteří mají závažnější zdravotní problémy, aby jejich měsíční invalidní důchod nebyl velmi nízký. Vzhledem k tomu, že Vám byl přiznán invalidní důchod prvního stupně lehce přes 10 tisíc a průměrný invalidní důchod prvního stupně činí zmíněných 10484 Kč, tak je Váš měsíční důchod v pásmu, ve kterém pobírá invalidní důchod prvního stupně nejvíce příjemců.
S invalidním důchodem prvního stupně nejde vyjít
Měsíční částka invalidního důchodu prvního a druhého stupně je nízká a legislativou se předpokládá, že budou příjemci invalidního důchodu prvního a druhého stupně mít současně vlastní příjem. I s ohledem na Váš budoucí výpočet starobního důchodu by pro Vás bylo vhodné pracovat na zkrácený úvazek, ze kterého se vždy odvádí sociální pojištění. Doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně se totiž pro výpočet starobního důchodu nehodnotí jako náhradní doba pojištění. Současným pobíráním invalidního důchodu prvního stupně a mzdy ze zkráceného úvazku byste si zvyšoval svoji životní úroveň a současně si zlepšoval průběh pojištění pro budoucí výpočet starobního důchodu.
Invalidní důchod si nezvýšíte
Bohužel přiznaný invalidní důchod prvního stupně nelze nyní nijak zvýšit. A to ani případným zaměstnáním, ze kterého budete platit sociální pojištění. Ke zvýšení invalidního důchodu prvního stupně dochází pouze z důvodu každoroční valorizace, tak jako u ostatních státních důchodů nebo z důvodu zhoršení zdravotního stavu a zvýšení stupně invalidity. Ke zvýšení životní úrovně během pobírání invalidního důchodu prvního stupně je tedy potřeba mít vlastní aktivní příjem ze zaměstnání nebo podnikání. Životní a finanční situace invalidních důchodců je mnohdy složitá, zejména prvního a druhého stupně, kteří nemohou najít pracovní uplatnění odpovídající jejich zdravotnímu stavu.
Závěrem
Invalidní důchody prvního stupně jsou všeobecně nízké. V podobné finanční situaci jako Vy je mnoho invalidních důchodců s invaliditou prvního stupně. Ideální by pro Vás bylo, kdyby se Vám podařilo najít zaměstnání, které svojí náročností, náplní a rozsahem bude odpovídat Vašemu zdravotnímu stavu, a to na zkrácený úvazek, který zakládá účast na pojištění. Pokud byste si přivydělával na dohodu o provedení práce s odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění, potom počítejte s tím, že se Vám toto období nebude hodnotit pro budoucí výpočet starobního důchodu. V roce 2026 se neplatí sociální pojištění z dohody o provedení práce, když je hrubá měsíční odměna 11999 Kč a méně.
TIP: Kalkulačka invalidního důchodu