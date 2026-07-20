Poradna: Smlouva na dobu určitou a nemocenská
štítky Pojištění Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 405×
Johana: Pracuji na smlouvu určitou do konce roku. Zatím nevím, jestli mi bude smlouva prodloužena. Navíc jsem nyní nemocná. Jak to budu mít s nemocenskou? Co když mi zaměstnavatel smlouvu neprodlouží?
Zjednodušeně řečeno platí, že smlouva na dobu určitou skončí uplynutím sjednaného času. I kdybyste případně byla stále v pracovní neschopnosti, tak smlouva poplyne pouze do stanoveného data ve smlouvě. Zaměstnání na pracovní smlouvu na dobu určitou je více stresující, protože nemá zaměstnanec pracovní jistotu.
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S ohledem na Vaši pracovní budoucnost je důležité, abyste v dostatečném časovém předstihu věděla, zdali budete pracovat u zaměstnavatele i v roce 2027 či nikoliv. Ideální by pro Vás samozřejmě byl přechod na klasickou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Zaměstnavatel by měl s Vámi danou situaci probrat v dostatečném předstihu, abyste případně měla čas hledat si nové zaměstnání ještě během trvání současného zaměstnání. Případné nekorektní jednání ze strany zaměstnavatele by pro Vás bylo určitým signálem a varováním.
Stejný výpočet nemocenské
Vaše zaměstnání na smlouvu na dobu určitou nemá negativní vliv na výpočet náhrady mzdy a nemocenské. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Nemocenská náleží až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Výpočet náhrady mzdy i nemocenské je přitom stejný, ať už dochází k pracovní neschopnosti během smlouvy na dobu určitou či během zaměstnání na dobu neurčitou. Zaměstnanci pracující na smlouvu na dobu určitou nejsou při výpočtu nemocenské nikterak znevýhodněni.
Nemocenská po skončení zaměstnání
Na doplnění uvádím, že výplata nemocenské může pokračovat i po skončení zaměstnání na dobu určitou. Rovněž pro zaměstnání na smlouvu na dobu určitou platí sedmidenní ochranná lhůta, čili lze na nemocenskou nastoupit i v sedmidenní lhůtě po skončení zaměstnání. Náhrada mzdy však náleží pouze za dobu trvání pracovního poměru.
Neprodloužení smlouvy
Pokud Vám zaměstnavatel smlouvu neprodlouží, potom si budete muset hledat nové zaměstnání. Řetězení smluv na dobu určitou je legislativou omezeno. Jestliže se Vám nepodaří najít nové zaměstnání tak, aby navazovalo na předchozí zaměstnání, tak se registrujete na úřadu práce. Při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech náleží pochopitelně i zaměstnancům, kterým skončila smlouva na dobu určitou, podpora v nezaměstnanosti. Samotný výpočet podpory v roce 2026 je přitom výhodnější než v roce 2025.
Situaci se zaměstnavatelem řešte
S Vaším zaměstnavatelem řešte svoji pracovní budoucnost v dostatečném časovém horizontu před koncem roku, abyste měla případně čas na hledání nového zaměstnání. V praxi však platí, že zaměstnavatelé si chtějí dobré zaměstnance podržet, a to i během dočasných finančních a ekonomických problémů. Výběr nového zaměstnance, jeho zaškolení, to vše poměrně dlouho trvá a stojí hodně peněz. Nízká fluktuace zaměstnanců snižuje firemní výdaje, takže prověření zaměstnanci jsou pro zaměstnavatele velmi důležití. Pokud by Váš zaměstnavatel z různých důvodů s Vámi nepočítal, potom začněte intenzivně hledat nové pracovní uplatnění již během trvání současného zaměstnání a nečekejte až na uplynutí smlouvy. Tímto aktivním přístupem byste zvýšila svoji šanci na plynulý přechod do jiného zaměstnání. Při neúspěšném hledání byste se registrovala na úřadu práce a při získání minimální doby pojištění měla nárok na podporu v nezaměstnanosti.