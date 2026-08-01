Poradna: Nemoc invalidního důchodce a daňová vratka
štítky Daně Invalidita čtení na 3 minuty | přečteno 153×
Zbyněk: Dostávám invalidní důchod prvního stupně a současně pracuji na zkrácený úvazek. Nyní jsem druhým měsícem nemocný. Měl bych dostat nějaké daně zpátky, kolik to bude a kdy je dostanu?
Výdělek na zkrácený úvazek během pobírání invalidního důchodu prvního stupně je pro Vás velmi důležitý hned ze dvou důvodů:
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- Zvyšujete si dobu pojištění pro výpočet starobního důchodu, neboť náhradní dobou pojištění pro výpočet starobního důchodu je pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně a zkrácený úvazek, ze kterého se vždy odvádí sociální pojištění, zakládá účast na pojištění.
- Zvyšujete si svoji současnou finanční situaci, neboť finančně vyjít pouze s invalidním důchodem prvního stupně není možné, většinou se pohybuje v rozmezí cca 9 až 12 tisíc korun.
Výpočet daně z příjmu v invalidním důchodu
Pracující invalidní důchodci nejsou automaticky osvobozeni od daně z příjmu při výpočtu čisté mzdy na účet. Kromě základní daňové slevy na poplatníka ve výši 2570 Kč mají pouze nárok na daňovou slevu na invaliditu prvního nebo druhého stupně ve výši 210 Kč, což je zanedbatelná daňová výhoda. Pokud invalidní důchodce v některém měsíci nevyužije tedy dvě daňové slevy z důvodu nemoci, tak mu vznikne za celý rok nárok na daňový přeplatek. Za podmínky, že takto vysokou daň z příjmu zaplatil během roku v ostatních měsících na daňových zálohách. Daňový přeplatek nemůže být (až na specifickou výjimku u daňového bonusu) vyšší, než je součet zaplacených daňových záloh během roku.
Měsíční nemocenská a nemožnost uplatnění slevy
V případě celoměsíční pracovní neschopnosti neplynou zdanitelné příjmy a nelze v daném měsíci uplatnit daňové slevy, což je v praxi jedním z důvodů nároku na daňový přeplatek. Pokud však pracovní neschopnost trvá pouze polovinu měsíce a polovina měsíce se odpracuje, tak se při výpočtu čisté mzdy daňové slevy uplatní, v tomto případě závisí na výši mzdy za odpracované dny a vypočtené dani z příjmu za odpracované dny. Při delší pracovní neschopnosti je však již daňový přeplatek významný, jak si vypočítáme v praktickém příkladu.
Praktický příklad
Pan XY je v invalidním důchodu prvního stupně a pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 30000 Kč. Měsíčně je mu na dani z příjmu sraženo 1720 Kč (30000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč – sleva na invaliditu 210 Kč). Během roku 2026 bude pan XY dva měsíce nemocný. Ve dvou měsících tedy nevyužije daňové slevy v souhrnné výši 5560 Kč (2 × 2570 Kč + 2 × 210 Kč). Z tohoto důvodu bude mít pan XY nárok na roční daňový přeplatek ve výši 5560 Kč. Během roku zaplatí na daňových zálohách 17200 Kč (1720 Kč × 10 měsíců). Takže může pan XY takto vysoký daňový přeplatek obdržet.
Daňový přeplatek obdržíte, ale kdy…
V praktickém příkladu jsem Vám vypočítal, na jak vysoký daňový přeplatek se můžete případně těšit a za jakých podmínek (tj. musíte takto vysokou částku zaplatit během ostatních měsíců na daňových zálohách). Celková částka daňového přeplatku závisí na počtu měsíců, kdy nebudete pracovat a nebudete mít rozhodný měsíční příjem, u kterého byste uplatnil daňové slevy. Roční daňový přeplatek se však vypočítává až za celý rok v ročním zúčtování daně nebo v ročním daňovém přiznání. Jestliže nemáte povinnost podávat daňové přiznání, potom můžete požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Daňový přeplatek za rok 2026 však obdržíte až v roce 2027. V letošním roce roční daňový přeplatek za rok 2026 obdržet nemůžete.