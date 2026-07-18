Poradna: Kolik je tisícovka na účet v hrubém?
štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty | přečteno 2756×
Jakub: Pracuji v malé firmě, s majitelem budu mít pohovor a budeme se bavit i o mojí mzdě. Když budu požadovat zvýšení o 3000 Kč na účet, o jaké částce se budu se zaměstnavatelem bavit?
Zaměstnavatele nejvíce zajímají celkové mzdové náklady (tj. hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance). Vás jako zaměstnance pochopitelně nejvíce zajímá, jakou částku dostanete na svůj bankovní účet, tedy čistá mzda. Správně však píšete, že se budete se zaměstnavatelem velmi pravděpodobně bavit o hrubé mzdě, tj. částce před zdaněním. Samozřejmě lepší je znát význam všech částek, aby nedošlo k omylu.
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Rozdílná hrubá mzda a mzdové náklady
Zaměstnavatelé platí za zaměstnance 24,8 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. Právě o 33,8 % jsou minimální mzdové náklady vyšší než hrubá mzda. Ve skutečnosti jsou vyšší ještě více, protože zaměstnavatelé platí další položky, ale to není pro Vás rozhodující. Když je např. hrubá mzda 50000 Kč, tak minimální mzdové náklady jsou 66900 Kč.
Hrubá mzda versus čistá mzda
Zaměstnanci dostávají na svůj bankovní účet čistou mzdu, což je hrubá mzda ponížená o daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem. Za výpočet a odvod daně z příjmu a povinného pojistného je zodpovědný zaměstnavatel. Vy jako zaměstnanec si sám přímé daně neplatíte. Sazby přímých daní, které platíte Vy jako zaměstnanec, jsou následující:
- 15 % na dani z příjmu (od vypočtené daně se odečítá při podepsaném prohlášení k dani vždy sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč a případně další daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok), vyšší 23% sazbě daně z příjmu podléhá až hrubá měsíční mzda nad trojnásobek průměrné mzdy, takže naprostá většina zaměstnanců zdaňuje svoji celou hrubou mzdu pouze 15% sazbou daně
- 7,1 % na sociálním pojištění (včetně nemocenského pojištění)
- 4,5 % na zdravotním pojištění
Souhrnná sazba daně 26,6 %
Celkové přímé daně placené zaměstnancem tak činí 26,6 % z hrubé mzdy. Pokud tedy máte vyčerpánu daňovou slevu na poplatníka a případné další daňové slevy již pro stávající hrubou mzdu, potom každých 1000 Kč zvýšení čisté mzdy představuje 73,4 % hrubé mzdy.
Zvýšení čisté mzdy o 3000 Kč
To znamená, že pro dosažení čisté mzdy ve výši 3000 Kč se musí hrubá mzda zvýšit o 4100 Kč (zaokrouhleno na stokoruny nahoru). Z částky 4100 Kč se totiž odvede daň z příjmu 615 Kč (4100 Kč × 15 %), sociální pojištění 292 Kč (4100 Kč × 7,1 %) a zdravotní pojištění 185 Kč (4100 Kč × 4,5 %), čistá mzda by se tak zvýšila o 3008 Kč. Vše za předpokladu, že daňová sleva na poplatníka je již vyčerpána pro předchozí hrubou mzdu.
Závěrem
Při mzdovém jednání se zaměstnavatelem budete požadovat zvýšení hrubé mzdy alespoň o 4100 Kč, aby se Vaše čistá mzda na účet zvýšila o 3000 Kč. Dle výše uvedeného klíče si samozřejmě můžete dopočítat i jiné požadované částky.