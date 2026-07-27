Poradna: Možnost druhé brigády v předčasném důchodu
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Slavomír: Jsem v předčasném důchodu a mám brigádu na dohodu o provedení práce, nyní mám možnost pracovat na dohodu i pro jiného zaměstnavatele, opět v blízkosti bydliště a pouze na pár hodin týdně, takže časově by nebyly ty dvě brigády žádný problém a každá koruna dobrá. Mohu však pracovat v předčasném důchodu pro dva zaměstnavatele?
Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. Po dosažení řádného důchodového věku mohou mít předčasní důchodci již libovolný příjem a nejsou ve své výdělečné činnosti nikterak omezeni.
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Jestliže jste prozatím řádného důchodového věku nedosáhl, tak jste příjmově omezen tak, že můžete mít více různých příjmů, ale ani z jednoho z nich se nesmí platit sociální pojištění, pokud chcete stále pobírat předčasný důchod na účet.
Práce na dvě DPP je možná, ale…
To znamená, že pracovat pro dva různé zaměstnavatele na dohodu o provedení práce můžete, ale ani z jedné dohody o provedení práce nesmí vznikat povinnost platby sociálního pojištění. Zjednodušeně řečeno Vaše hrubé odměny u obou zaměstnavatelů musí být do limitu pro neplacení sociálního pojištění.
- V roce 2026 se neplatí sociální pojištění z dohody o provedení práce, jestliže je hrubá měsíční odměna 11999 Kč a méně. Tento limit tedy musíte dodržet u obou zaměstnavatelů.
Praktický příklad
Pan XY je v předčasném důchodu a ještě nedosáhl řádného důchodového věku. Pan XY pracuje současně pro zaměstnavatele AB a zaměstnavatele CD. Pro každého zaměstnavatele pracuje pan XY na dohodu o provedení práce, přičemž hrubá měsíční odměna z obou zaměstnání je 11900 Kč, tedy do limitu pro neplacení sociálního pojištění. Pan XY pobírá na bankovní účet předčasný důchod a čistou odměnu od obou zaměstnavatelů.
Pozor na zdanění
Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 11999 Kč a méně, tak se z ní neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Odvody na dani z příjmu závisí na tom, zdali je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani či nikoliv. Jestliže je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, tak se při výpočtu měsíční daně z příjmu uplatní sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.
Daň z příjmu ze dvou dohod o provedení práce
V případě zaměstnání na dohodu o provedení práce pro dva zaměstnavatele současně s hrubou měsíční odměnou 11999 Kč a méně se tak z jednoho zaměstnání daň z příjmu neplatí, protože je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a sleva na poplatníka sníží daň z příjmu do nuly, a v druhém zaměstnání se odvádí srážková daň z příjmu, neboť již nelze mít podepsáno prohlášení k dani. Pokud je za celý rok 2026 roční zdanitelný příjem do 205600 Kč, potom lze obdržet zaplacenou srážkovou daň z dohody o provedení práce zpět, neboť roční daň z příjmu je v tomto případě nulová (z důvodu uplatnění roční slevy na poplatníka ve výši 30840 Kč) a odvedená daň z příjmu se stává daňovým přeplatkem. Pro obdržení daňového přeplatku z důvodu odvodu srážkové daně z dohody o provedení práce za rok 2026 bude však nutné vyplnit a odevzdat daňové přiznání.
Závěrem
Pracovat pro dva různé zaměstnavatele na dohodu o provedení práce budete moci. Do dosažení řádného důchodového věku však ani z jedné dohody o provedení práce nesmíte míti hrubou odměnu 12000 Kč a více, protože byste odváděl z takové dohody sociální pojištění a nemohl tak současně dostávat předčasný důchod na účet, což určitě chcete a požadujete, aby práce na dohody o provedení práce byla Vaším přivýdělkem k předčasnému důchodu. Jakmile dosáhnete řádného důchodového věku, tak si již budete moci vydělat bez omezení.
TIP: Kalkulačka čisté odměny z dohody o provedení práce