Dvě zaměstnání a důchod
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Někteří zaměstnanci pracují současně na pracovní smlouvu pro dva zaměstnavatele. Většinou se jedná o přechodné období, kdy je druhý zkrácený úvazek nutným přivýdělkem, nebo se v druhém zaměstnání získávají potřebné znalosti a dovednosti. Jak druhé zaměstnání ovlivňuje výši starobního důchodu?
Při výpočtu starobního důchodu se ze všech rozhodných příjmů vypočítá průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ). Právě tato částka je základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu (řádného i předčasného). Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025.
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Druhé zaměstnání = vyšší roční vyměřovací základ
V případě odvodu sociálního pojištění ze dvou zaměstnání současně se započítají do ročního vyměřovacího základu všechny příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Druhé zaměstnání tak má pozitivní vliv na výši osobního vyměřovacího základu.
Praktický příklad
Pan XY pracuje na zkrácený úvazek pro hlavního zaměstnavatele s hrubou mzdou 38000 Kč a současně v letošním roce pracuje i pro druhého zaměstnavatele na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 24000 Kč. Zjednodušeně řečeno je na tom pro důchodové účely pan XY stejně jako zaměstnanec pracující pouze na jednu pracovní smlouvu s hrubou mzdou 62000 Kč.
Krátké období důchod příliš nezvýší
Mít dlouhodobě dvě práce je mimořádně složité a náročné, takže v praxi se zpravidla jedná o přechodné období, které má samozřejmě pozitivní důchodový vliv. Vzhledem k tomu, že se osobní vyměřovací základ vypočítává z rozhodných příjmů od roku 1986 a každý rok má stejnou důchodovou váhu, tak dva či tři příjmově lepší roky zvýší starobní důchod méně, než by se na první pohled mohlo zdát. Vždyť při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se průměrná důchodová mzda vypočítává za 40 let. To zjednodušeně řečeno znamená, že každý příjmový rok ovlivňuje výši důchodu z 2,5 %.
Doba pojištění se nezvyšuje
Výkon dvou zaměstnání současně, ze kterých je placeno sociální pojištění, má pozitivní vliv na výši osobního vyměřovacího základu. Dobu pojištění, což je druhý zásadní důchodový ukazatel, však druhé zaměstnání již nezvyšuje. Při výpočtu starobního důchodu nepřímo platí jednoduché pravidlo, že do doby pojištění se žádný měsíc nemůže počítat jako dva měsíce.
TIP: Kalkulačka průměrné důchodové mzdy
TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu