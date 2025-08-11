Poradna: Ročník narození 1963 a důchodové možnosti
Lenka: Narodila jsem se v lednu 1963 a vychovala jsem dvě děti. Nyní hodně pomáhám dcerám s vnuky. Potřebovala bych více času a přitom si nesnížit důchod. Jaké mám možnosti?
Vzhledem k tomu, že jste se narodila v roce 1963 a vychovala jste dvě děti, tak je Váš řádný důchodový věk 63 let a 8 měsíců. Do řádného důchodového věku budete moci odejít v září 2026. Přesné datum záleží na Vašem dni narození, který v dotazu neuvádíte.
Do předčasného důchodu můžete jít kdykoliv
Při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Aktuálně již tedy do předčasného důchodu můžete odejít kdykoliv, pokud splňujete podmínku minimální doby pojištění. Pouze na doplnění uvádím, že nárok na řádný starobní důchod vzniká při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Podmínky pro přiznání řádného starobního důchodu jsou tedy snáze splnitelné, než je tomu u předčasného důchodu a někteří občané si právě z důvodu nedostatečné doby pojištění nemohou dovolit odchod do předčasného důchodu a musí pracovat až do dosažení řádného důchodového věku.
Krácení u předčasného důchodu
V případě, že se rozhodnete pro odchod do trvale kráceného předčasného důchodu, tak počítejte s tím, že krácení činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti, tj. za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Při volbě předčasného důchodu náleží nižší valorizace, a to až do dosažení řádného důchodového věku, když se zvyšuje pouze základní výměra důchodu a nikoliv procentní výměra důchodu. Předčasní důchodci mají navíc omezenu výdělečnou činnost, když nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. V praxi si mohou předčasní důchodci přivydělávat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11499 Kč a méně.
Jaké jsou Vaše možnosti?
Jestliže nechcete mít krácený starobní důchod, tak budete volit až odchod do řádného starobního důchodu. Nevím však, jak je pro Vás náročné skloubit práci a péči o vnuky, jestli je tedy tato varianta pro Vás přijatelná. Možná by pro Vás bylo řešením snížení pracovního úvazku u současného zaměstnavatele. Záleží nejenom na možnostech zaměstnavatele, ale i na Vašich osobních vztazích a činnosti, kterou pro zaměstnavatele vykonáváte. Základem je vždy vzájemná komunikace. Zkrácený úvazek a práce až do dosažení řádného důchodového věku by mohlo být pro Vás řešení, jak se vyhnout trvalému krácení za předčasnost a přitom pomoci dcerám s péči o vnuky.
Evidence na úřadu práce
V případě, že skončíte v zaměstnání a evidujete se na úřadu práce, potom budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale budete si muset plnit i povinnosti vyplývající právě z evidence na úřadu práce. Nárok na podporu v nezaměstnanosti byste měla po dobu 11 měsíců.
Odchod do předčasného důchodu
Pokud se skutečně rozhodnete odejít do předčasného důchodu, což by ve Vašem případě neznamenalo již tak velké krácení, jako je tomu v případě odchodu do předčasného v nejdřívějším možném termínu, tedy tři roky před dosažením řádného důchodového věku, tak počítejte s nižším důchodem. Dále potom s omezenou valorizací a omezenými možnostmi přivýdělku, to však pouze do dosažení řádného důchodového věku. Na doplnění uvádím, že o předčasný důchod nelze požádat zpětně.