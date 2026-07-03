Nájemné je oblíbeným pasivním příjmem, ale co důchod?
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Pravidelný příjem z nájmu mají v praxi nejenom investoři, ale i lidé, pro které byl nákup nemovitosti formou zajištění na důchod, nebo dědicové nemovitosti. Z příjmu z nájmu se platí daň z příjmu, takže jak zvyšuje důchod?
Do výpočtu osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdy) vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, což není u příjmů z nájmu splněno. Z nájmu dle § 9 se platí daň z příjmu, ale sociální pojištění nikoliv. Právě neplacení sociálního a zdravotního pojištění z pasivních příjmů přináší zajímavou daňovou úsporu, současně je však nutné počítat s tím, že takové příjmy nemají vliv na výši státního důchodu.
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Vysoké platby daně z příjmu nezaručují vysoký důchod
Někteří žadatelé o starobní důchod (řádný nebo předčasný) zaplatili během svého produktivního života vysoké částky na dani z příjmu, a přesto jsou následně nespokojeni s výší svého důchodu. Většinou jsou důvodem vysoké pasivní příjmy z kapitálového majetku (dle § 8 zákona o dani z příjmů), z nájmu (dle § 9 zákona o dani z příjmů), z ostatních příjmů (dle § 10 zákona o dani z příjmů). Platba daně z příjmu totiž neovlivňuje důchodové nároky. Rozhodující jsou výhradně platby na sociálním pojištění.
Pouze pasivní příjmy = dobrovolné důchodové pojištění
Investoři pouze s pasivními příjmy by měli důkladně zvážit svoji případnou účast na dobrovolném důchodovém pojištění. V opačném případě mohou mít dokonce problém s přiznáním starobního důchodu. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být starobní důchod vůbec přiznán. Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let a pro přiznání předčasného starobního důchodu je potřeba získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let.
Nájemné je skvělý přivýdělek, ale…
Z nájemného dle § 9 zákona o dani z příjmu se neplatí sociální a zdravotní pojištění, pokud jsou skutečné výdaje nízké, tak lze uplatnit výdaje 30% výdajovým paušálem, ale měsíční důchod takový příjem nezvyšuje. Období pronajímání nemovitosti se pochopitelně nepočítá do doby pojištění.
- Zejména pro zaměstnance je pravidelný příjem z nájmu výhodný, neboť z něj platí nižší daně než ze zaměstnání a přitom mají veškeré záležitosti ohledně pojistného vyřešeny svým zaměstnáním.
- Kdo však nemá žádný rozhodný příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti a ani nesplňuje žádnou z podmínek hodnocení daného období jako náhradní doby pojištění, ten by měl zvážit účast na dobrovolném důchodovém pojištění.
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