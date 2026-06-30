Příjmy v roce 2026 a důchod
štítky Osobní finance Penze Zaměstnání čtení na 2 minuty | přečteno 90×
Někteří lidé v předdůchodovém věku mají právě v letošním roce nejvyšší příjmy, nebo si v posledních letech přivydělávali na pracovní dohody. Jaké to má důchodové důsledky?
Při odchodu do starobního důchodu v roce 2026 vstupují do výpočtu průměrné důchodové mzdy (osobního vyměřovacího základu) rozhodné příjmy v letech 1986 až 2025. Přitom je jedno, zdali se do řádného nebo předčasného důchodu odejde začátkem nebo koncem roku. Při výpočtu důchodu platilo a platí pravidlo, že příjmy v roce odchodu do důchodu již nemají vliv na výši průměrné důchodové mzdy.
Související
- Kdo má v roce 2026 vysoké příjmy a bude ještě teprve v letošním roce do důchodu odcházet, pro toho to je nepříznivé. Vliv je však malý, neboť se průměrná důchodová mzda vypočítává za předchozích 40 let (1986 až 2025), takže ani nadprůměrné příjmy v roce 2026 by důchod příliš nezvýšily.
- Kdo má v roce 2026 nízké příjmy (např. z důvodu zkráceného úvazku), ten si z důvodu nižšího příjmu v aktuálním roce osobní vyměřovací základ nesníží.
Pro důchod není brigáda jako brigáda
Přivýdělek na některou z pracovních dohod v předdůchodovém věku může a nemusí mít vliv na výši důchodu. Do výpočtu starobního důchodu samozřejmě nevstupují přivýdělky formou brigád v roce odchodu do důchodu. Výši státního důchodu však neovlivňují ani brigády na některou z pracovních dohod s hrubou odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění. Brigády na některou z pracovních dohod mají pozitivní vliv na výši státního důchodu, ale pouze za předpokladu platby sociálního pojištění z takové odměny.
- Např. v roce 2026 se neplatí sociální a zdravotní pojištění z dohody o provedení práce, když je hrubá měsíční odměna 11999 Kč a méně, a z dohody o pracovní činnosti, jestliže je hrubá měsíční odměna 4499 Kč a méně.
Praktický příklad
Pan Miroslav může odejít do řádného starobního důchodu za necelé tři roky. Nyní si ke svému hlavnímu zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu s hrubou odměnou 43000 Kč přivydělává na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 18000 Kč. Pan Miroslav plánuje v roce 2027 odejít do předčasného důchodu. Při odchodu do důchodu v roce 2027 bude do výpočtu osobního vyměřovacího základu vstupovat i příjem z brigády na DPP v roce 2026, ze které bylo placeno sociální pojištění.
Vzhledem k tomu, že výdělečná činnost v předčasném důchodu je omezena, neboť není možné mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění, tak po přiznání předčasného důchodu si bude moci pan Miroslav na dohodu o provedení práce přivydělat méně (do limitu pro neplacení sociálního pojištění). Jakmile pan Miroslav dosáhne řádného důchodového věku, tak bude moci mít libovolné příjmy.
TIP: Kalkulačka dohody o provedení práce
Další články k tématu Druhý příjem a důchod