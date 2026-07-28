Kdy se podnikateli vyplatí nebankovní úvěr a na co si dát pozor
Sponzorovaný obsah
Nedostatek kapitálu při zahájení podnikání, nečekaný výpadek cash flow nebo nutnost rychle investovat do nového vybavení – to jsou situace, se kterými se setká téměř každý podnikatel. Když firma potřebuje peníze, první volbou bývá zpravidla některá z velkých komerčních bank.
Přísné bankovní požadavky však často představují nepřekonatelnou překážku, zejména pro malé podniky. Platí to především tehdy, pokud firma nemá dlouhou historii ani dostatek likvidního majetku, který by mohla nabídnout jako zajištění.
Co tedy mohou dělat podnikatelé, kterým banka zamítla žádost, nebo ti, kteří jednoduše nemají čas shromažďovat potřebné dokumenty? V takových situacích mohou být vhodnou alternativou soukromí poskytovatelé, kteří poskytují financování prostřednictvím leasingu, faktoringu, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů.
Kdy zvolit nebankovní financování
Hlavní výhodou financování mimo bankovní sektor je rychlost a flexibilita. Banky často posuzují žádosti delší dobu a podrobně prověřují předložené dokumenty i finanční výsledky.
Pokud se objeví výhodná obchodní příležitost, která vyžaduje úhradu během 24 až 48 hodin, tradiční banka zpravidla nestihne žádost včas schválit. V takovém případě může lukrativní zakázku získat konkurence.
Současný trh nabízí efektivní nástroje pro rychlé financování. Například CreditKasa – podnikatelský úvěr může pomoci právě ve chvíli, kdy finanční prostředky přinesou nejvyšší návratnost nebo firmě pomohou překonat dočasné finanční potíže.
Podle studie Federal Reserve System se během jednoho roku obrátilo 37 % malých podniků na poskytovatele financování s žádostí o:
- úvěr;
- úvěrovou linku;
- financování formou merchant cash advance (záloha na budoucí tržby).
Přibližně polovina těchto žadatelů přitom potřebovala financování v relativně nízké výši, do 100000 USD. Právě takové potřeby dokáže alternativní finanční trh často pokrýt nejefektivněji.
Typické podnikatelské situace pro rychlé financování
Při rozhodování o využití externího financování je vhodné vycházet z konkrétních provozních potřeb vaší společnosti. Nejčastěji se jedná o tyto situace:
- Nově založené firmy a OSVČ bez finanční historie. Začínající podnikatelé často narážejí na zamítavé stanovisko bank kvůli chybějícím daňovým přiznáním za předchozí období.
- Výpadky cash flow způsobené opožděnými platbami od klientů. Typickým příkladem je situace, kdy významný odběratel uhradí fakturu až za 60–90 dní, zatímco provozní náklady a mzdy je nutné hradit průběžně.
- Naléhavé financování nákupu. Například když je potřeba rychle pořídit nedostatkové stroje, užitková vozidla nebo suroviny za zvýhodněnou cenu a rozhodují doslova hodiny.
- Příprava na období zvýšené sezónní poptávky. Potřeba včas doplnit skladové zásoby před svátky nebo začátkem stavební sezóny, kdy vlastní kapitál nestačí.
- Drobné technické problémy v registrech nebo nižší úvěrové skóre. Krátkodobé prodlení se splátkami nebo záznam v registrech, například v SOLUS, může být pro bankovní systémy důvodem k zamítnutí žádosti, zatímco nebankovní poskytovatel často posuzuje každou situaci individuálně.
Nebankovní financování funguje jako nástroj rychlé reakce. Umožňuje podnikům využít nečekanou obchodní příležitost nebo zabránit narušení provozu v důsledku dočasného nedostatku likvidity.
Alternativní zajištění a mírnější požadavky na žadatele
Velkou výhodou soukromých poskytovatelů financování je ochota posuzovat širší spektrum forem zajištění i skutečnou finanční situaci žadatele. Zatímco banky obvykle vyžadují především likvidní komerční nebo rezidenční nemovitosti jako zajištění, nebankovní sektor bývá v tomto směru výrazně flexibilnější.
Podle zpráva OECD uvádí, že 99,9 % všech podniků v České republice tvoří malé a střední podniky (MSP). Zároveň v roce 2024 získalo plnou výši požadovaného bankovního úvěru pouze 68 % českých MSP, které o něj požádaly. Ostatní žadatelé narazili mimo jiné na přísné požadavky na zajištění.
Před podáním žádosti je vhodné vědět, jaké alternativní formy zajištění nebo způsoby prokázání bonity finanční společnosti akceptují:
- Skutečný obrat společnosti. Posuzuje se skutečný pohyb finančních prostředků na účtech, nikoli pouze čistý zisk uvedený v účetních výkazech.
- Movitý majetek. Financování lze zajistit prostřednictvím strojního vybavení, skladových zásob nebo firemních vozidel.
- Budoucí příjmy. Zohledňují se uzavřené smlouvy i očekávané příjmy z budoucích zakázek.
To znamená, že nebankovní instituce posuzují skutečný potenciál firmy a její schopnost vytvářet zisk. Jen výjimečně se zaměřují pouze na dřívější finanční problémy podnikatele.
Rizika a úskalí, kterým by podnikatelé měli věnovat pozornost
ALT = Nebankovní úvěr se může výrazně prodražit, pokud přehlédnete důležité podmínky a rozhodujete se bez dostatečných informací.
Vyšší rychlost a snadnější dostupnost financování obvykle znamenají i vyšší cenu úvěru. Finanční společnosti na sebe přebírají vyšší míru rizika, protože poskytují prostředky bez zdlouhavého prověřování žadatelů, a toto riziko promítají do ceny úvěru. Proto by podnikatelé měli postupovat s maximální obezřetností.
Před podpisem smlouvy je proto důležité spočítat, zda čistý zisk, který přinese využití získaných finančních prostředků v podnikání, převýší náklady na úroky. Vyplatí se zaměřit zejména na následující body:
- Roční procentní sazba nákladů (RPSN). Úroková sazba uvedená v reklamě může působit atraktivně, po započtení poplatků za sjednání, správu nebo poskytnutí úvěru však mohou být celkové náklady výrazně vyšší.
- Sankce za prodlení se splácením. Menší poskytovatelé často uplatňují přísnější smluvní sankce. I několikadenní zpoždění měsíční splátky může znamenat citelné navýšení celkových nákladů.
- Osobní nebo firemní odpovědnost. Před podpisem smlouvy si ověřte, za jaké závazky skutečně odpovídáte. Pokud je ve smlouvě sjednáno osobní ručení jednatele jako fyzické osoby, můžete v případě problémů ručit vlastním majetkem, nikoli pouze majetkem společnosti.
Důkladně si ověřte, zda má poskytovatel úvěru licenci České národní banky (ČNB). Důvěryhodné společnosti nikdy nepožadují zálohu za posouzení žádosti a ještě před podpisem smlouvy jasně informují o harmonogramu všech splátek i souvisejících poplatků.
Střízlivý přístup místo paniky vede k úspěchu
Alternativní úvěr není univerzálním řešením pro každou situaci, může však představovat účinný nástroj pro rychlý rozvoj podnikání nebo překlenutí dočasného výpadku cash flow.
Základem odpovědného využívání těchto úvěrů je pečlivé posouzení jejich návratnosti, výběr licencovaného poskytovatele a důkladné prostudování celé smlouvy, zejména ustanovení o smluvních pokutách, ještě před jejím podpisem.
Sponzorovaný obsah