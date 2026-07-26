Důchodové rozhodování vdovy: předčasný důchod, nebo řádný důchod?
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Iva: Pobírám vdovský důchod po manželovi, přes 14 tisíc korun. Stále pracuji a k tomu se starám o závislou maminku, takže je toho na mě prostě už moc. Uvažuji, že odejdu příští rok v nejdřívějším termínu do předčasného důchodu. Jak moc bych si pohoršila? Do řádného důchodu asi pracovat nevydržím.
Vdovský důchod se standardně pobírá pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze při splnění některé ze zákonných podmínek. Ve Vašem případě předpokládám, že je důvodem pro pobírání vdovského důchodu i po uplynutí jednoho roku péče o závislou maminku. Váš sólo pobíraný vdovský důchod je lehce nadprůměrný.
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Kdy do předčasného důchodu?
Do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, jestliže splňujete podmínku minimální doby pojištění v rozsahu 40 let. Tyto zákonné podmínky předpokládám, že splňujete, když o předčasném důchodu takto přemýšlíte. Při volbě předčasného důchodu je nutno počítat s trvalým krácením, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Platí jednoduché pravidlo, čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší předčasný důchod.
Pozor na krácení vdovského důchodu
Jestliže odejdete do předčasného důchodu, potom budete mít současně nárok na vlastní předčasný důchod a vdovský důchod po zemřelém manželovi. V takovém případě se uplatňují zákonná pravidla pro souběh dvou důchodů. V plném rozsahu se vyplácí pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího náleží pouze polovina procentní výměry důchodu, základní výměra důchodu náleží jenom jednou. V praxi je ve většině případů vyšší vlastní starobní důchod, to platí i pro předčasný důchod. To znamená, že by se Vám výrazně snížila částka vdovského důchodu. S touto variantou je potřeba při důchodovém rozhodování počítat.
Praktický výpočet
Paní XY má vdovský důchod 14000 Kč (základní výměra 4900 Kč a procentní výměra 9100 Kč). Paní XY je přiznán vyšší vlastní předčasný důchod, takže z vdovského důchodu nově náleží pouze 4550 Kč (9100 Kč × 50 %).
Evidence na úřadu práce
Pokud byste již opravdu nemohla pracovat, potom může být řešením i evidence na úřadu práce. Musela byste si samozřejmě plnit zákonné povinnosti vyplývající z této evidence, měla byste však nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Zkrácený úvazek a řádný důchod
Co takhle zaměstnání na zkrácený úvazek, jestli to ve Vašem případě přichází do úvahy? Předpokládám, že zaměstnavatel zná Vaši situaci a pokud by to trochu šlo, tak by Vám mohl vyjít vstříc. Pokud budete stále pracovat na zkrácený úvazek až do řádného důchodového věku, potom budete mít měsíční částku starobního důchodu výrazně vyšší, neboť se vyhnete krácení za předčasnost a prací až do řádného důchodového věku získáte vyšší dobu pojištění. Navíc po celou dobu budete pobírat vdovský důchod v současné lehce nadprůměrné výši, pokud budete stále splňovat některou z podmínek pro pobírání vdovského důchodu (péči o Vaši maminku nebo dosažení požadovaného věku). Věková podmínka pro trvalé pobírání vdovského důchodu je dosažení věku o 4 roky nižšího, než činí řádný důchodový věk muže stejného ročníku narození, nebo dosažení vlastního důchodového věku, pokud je nižší.
Závěrem
Vaše situace je velmi náročná, skloubit zaměstnání a péči o maminku je v předdůchodovém věku velmi těžké. Nicméně při případném odchodu do předčasného důchodu počítejte s výše uvedeným postupem při souběhu dvou důchodů, vdovský důchod by byl značně nižší. Možným řešením by mohl pro Vás být zkrácený úvazek a odchod až do řádného důchodu.
TIP: Kalkulačka průměrné důchodové mzdy
TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu