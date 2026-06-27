Poradna: Častější nezaměstnanost a nadprůměrný důchod
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 648×
Magda: Bratr býval poměrně často na úřadu práce. Novou práci si potom vždy našel. Za rok půjde do důchodu, tak se teď začal o důchod starat a říkal mi, že mu důchod vychází hezky. Já mám naopak obavy, aby mu důchod vůbec přiznali, když býval nezaměstnaný. S jakou částkou důchodu je možné počítat při častější nezaměstnanosti?
Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, pro přiznání předčasného důchodu potom v rozsahu alespoň 40 let. Pokud žadatel o starobní důchod nezískal potřebnou minimální dobu pojištění, potom nemá na starobní důchod (řádný nebo předčasný) nárok. V takovém případě nepomohou ani případné nadstandardní příjmy v hodnocených letech. S ohledem na získání minimální doby pojištění je potřeba si průběžně průběh pojištění hlídat a případně včas řešit problémy účastí na dobrovolném důchodovém pojištění.
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Počítají se i náhradní doby pojištění
Do doby pojištění pro přiznání starobního důchodu se hodnotí nejenom roky, kdy je z příjmu zaplaceno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění přitom patří i evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu. Váš bratr tak skutečně nemusí mít se získáním požadované minimální doby pojištění žádné starosti a Vaše obavy mohou být liché, záleží totiž na tom, jak evidence na úřadu práce probíhala.
Zápočet evidence na úřadu práce
Jako náhradní doba pojištění se započítává evidence na úřadu práce vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se toto období zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Tato zákonná úprava znamená, že Váš bratr mohl být během svého produktivního života častěji v evidenci na úřadu práce, a přesto bude mít vysokou dobu pojištění. Proč? V dotazu totiž píšete, že si Váš bratr práci vždy rychle našel, takže předpokládám, že do nového zaměstnání nastoupil ještě během čerpání podpory v nezaměstnanosti nebo během krátké doby po jejím vyčerpání.
Častější krátkodobá nezaměstnanost nevadí
I lidé, kteří byli během svého produktivního života několikrát v evidenci na úřadu práce, mohou mít nadprůměrný důchod. Evidence na úřadu práce se jim může totiž celá počítat jako náhradní doba pojištění i jako vyloučená doba pojištění. To zjednodušeně řečeno znamená, že jim toto období zvyšuje celkovou dobu pojištění ovlivňující měsíční částku důchodu (z 80 %) a současně se toto období hodnotí jako vyloučená doba pojištění a „brání“ tím tak snížení osobního vyměřovacího základu, ze kterého se následně starobní důchod počítá. Váš bratr tak teoreticky může být spokojen s výši důchodu, která mu předběžně vychází. Na doplnění však uvádím, že přesný výpočet důchodu v roce 2027 a později není možné v tuto chvíli provést a jedná se tak o více či méně přesné odhady. Důvodem je skutečnost, že některé parametrické údaje budou k dispozici teprve v září.
Závěrem
V zákonném rozsahu patří evidence na úřadu práce mezi náhradní dobu pojištění i mezi vyloučenou dobu pojištění. Automaticky tak častější nezaměstnanost není důvodem pro nepřiznání důchodu nebo nízkého důchodu. Jak se bude Vašemu bratrovi počítat nezaměstnanost pro důchod, to záleží na přesných obdobích evidence na úřadu práce a pobírání či nepobírání podpory v nezaměstnanosti, jak jsme si vysvětlili výše.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením
TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu