Komodity, do kterých se vyplatí investovat. Podívejte se, co si vybrat
Sponzorovaný obsah
Investování do komodit je jedním ze způsobů, jak diverzifikovat investiční portfolio a chránit kapitál před inflací. Na rozdíl od akcií a dluhopisů je hodnota ropy, drahých kovů nebo zemědělských komodit úzce spjata s hospodářskou situací, geopolitikou a klimatickými změnami. Výběr vhodné skupiny komodit by proto měl zohledňovat míru rizika, tržní vyhlídky i faktory, které ovlivňují ceny jednotlivých aktiv. V tomto článku představujeme čtyři skupiny komodit, které jsou doporučovanou volbou pro investory.
Drahé kovy
Mezi nejčastěji volené investiční komodity patří drahé kovy: zlato, stříbro, platina a palladium. Zlato je považováno za takzvaný bezpečný přístav, a proto jeho obliba roste v obdobích vysoké inflace, ekonomické nejistoty a geopolitického napětí. Stříbro má naopak dvojí využití. Je nejen investičním kovem, ale také surovinou používanou v průmyslu, například při výrobě elektroniky nebo fotovoltaických panelů. Drahé kovy představují důležitou součást ochrany investičního portfolia před poklesem hodnoty ostatních aktiv. Je však třeba mít na paměti, že jejich ceny podléhají výkyvům způsobeným globální poptávkou, kurzem amerického dolaru a rozhodnutími centrálních bank. Investovat lze jak do fyzických drahých kovů, tak prostřednictvím ETF fondů, futures kontraktů nebo akcií těžebních společností.
|Výhody
|Nevýhody
|Zlato
|Bezpečný přístav, ochrana proti inflaci, vysoká likvidita
|Nižší výnos v době růstu akcií
|Stříbro
|Nižší cena, průmyslové využití, vyšší růstový potenciál
|Vyšší volatilita
|Platina
|Vzácný kov, využití v průmyslu, možnost podhodnocení
|Nižší poptávka, kolísání cen
|Palladium
|Silná průmyslová poptávka, vysoký potenciál zisku
|Velmi vysoká volatilita, riziko prudkých poklesů
Tabulka: srovnání drahých kovů
Energetické komodity citlivé na politická rozhodnutí
Další významnou skupinou jsou energetické komodity, tedy ropa, zemní plyn a uhlí. Jejich ceny patří k nejvíce kolísavým na trhu, protože reagují nejen na vztah mezi nabídkou a poptávkou, ale také na ozbrojené konflikty, rozhodnutí organizací sdružujících producenty a energetickou politiku jednotlivých států. Ropa cena patří k nejproměnlivějším a nejcitlivějším na politické události. I malé omezení těžby nebo narušení dopravy může vést k okamžitému růstu cen. Podobná situace panuje i na trhu se zemním plynem, jehož ceny jsou silně závislé na sezónní poptávce a bezpečnosti dodávek. Investoři, kteří se rozhodnou investovat do této kategorie aktiv, by měli počítat s vysokou volatilitou a rizikem vyplývajícím z politického vývoje.
Kovy nezbytné pro moderní technologie
Energetická transformace zvyšuje zájem o průmyslové kovy využívané v moderních technologiích. Měď, lithium, nikl, kobalt a hliník jsou nezbytné pro výrobu elektromobilů, baterií, energetické infrastruktury i elektronických zařízení. Prognózy naznačují, že s rozvojem elektromobility a obnovitelných zdrojů energie bude poptávka po mnoha z těchto surovin dlouhodobě růst. Jejich ceny však zůstávají citlivé na omezení těžby, logistické problémy i změny v globálních dodavatelských řetězcích. Investice do průmyslových kovů proto nabízejí atraktivní růstový potenciál, zároveň jsou však spojeny s vyšší mírou rizika.
|Výhody
|Nevýhody
|Měď
|Klíčová pro energetiku a infrastrukturu, stabilní poptávka
|Citlivá na ekonomický cyklus
|Lithium
|Rostoucí poptávka díky bateriím pro elektromobily
|Výrazné cenové výkyvy
|Nikl
|Důležitý pro baterie a výrobu nerezové oceli
|Kolísání nabídky a cen
|Kobalt
|Významný pro výrobu akumulátorů
|Geopolitická rizika a volatilita
|Hliník
|Široké průmyslové využití, vysoká likvidita trhu
|Závislost na cenách energie
Tabulka: srovnání průmyslových kovů
Zemědělské komodity ovlivňované klimatickými změnami
Poslední skupinu tvoří zemědělské komodity, například pšenice, kukuřice, sója, káva, kakao a cukr. Jejich ceny jsou mimořádně citlivé na počasí, období sucha, povodně i klimatické změny. Významný vliv na ceny má také velikost sklizně, úroveň zásob a celosvětová poptávka po potravinách. Trh se zemědělskými komoditami je charakteristický sezónností a vysokou volatilitou, proto vyžaduje pravidelné sledování situace na světových trzích. Pro řadu investorů však představuje atraktivní způsob diverzifikace portfolia, protože faktory ovlivňující ceny potravin se liší od těch, které působí na ceny kovů a energetických komodit.
Sponzorovaný obsah