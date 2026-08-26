Kdy se změní částka invalidního důchodu?
štítky Invalidita Osobní finance Právo čtení na 2 minuty | přečteno 37×
Částka přiznaného invalidního důchodu se může během jeho pobírání změnit. Kdy? Za jakých podmínek se zvýší? Jaký vliv má zaměstnání při pobírání invalidního důchodu?
Invalidní důchodci mají pochopitelně nárok na každoroční valorizaci důchodu jako ostatní příjemci státního důchodu. Ke zvýšení měsíční částky invalidního důchodu tak dochází automaticky z důvodu lednové valorizace. Příslušný valorizační vzorec, jehož parametry jsou každoročně odlišné, platí pro invalidní důchody prvního, druhého i třetího stupně.
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Změna invalidity
Mimo zákonnou valorizaci, která zvyšuje každoročně všechny státní důchody, se invalidní důchod během let mění pouze z důvodu změny stupně invalidity. Když se zdravotní stav zhorší a je přiznán vyšší stupeň invalidity, potom se měsíční částka invalidního důchodu zvýší. Jestliže se však zdravotní stav zlepší a je přiznán nižší stupeň invalidity, potom se měsíční částka invalidního důchodu sníží. Když se zdravotní stav zlepší natolik, že již nedostačuje ani pro přiznání invalidity prvního stupně, tak je invalidní důchod zcela odebrán.
Každý invalidní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Při změně stupně invalidity zůstává základní výměra důchodu stejně vysoká (v roce 2026 ve výši 4900 Kč) a příslušným koeficientem se násobí pouze procentní výměra invalidního důchodu.
V přiložené tabulce máme uvedeny příslušné koeficienty pro přepočet procentní výměry invalidního důchodu. Pro zvýšení invalidního důchodu je koeficient vyšší než 1 a pro snížení invalidního důchodu je koeficient nižší než 1.
|Změna stupně invalidity
|Přepočítací koeficient
|Z prvního stupně na druhý stupeň
|1,5
|Z prvního stupně na třetí stupeň
|3
|Z druhého stupně na třetí stupeň
|2
|Z třetího stupně na druhý stupeň
|0,5
|Z třetího stupně na první stupeň
|0,3333
|Z druhého stupně na první stupeň
|0,6667
Vlastní příjem invalidní důchod nezvyšuje
Hodně invalidních důchodců si ke svému invalidnímu důchodu pravidelně přivydělává, mnozí i odvádí sociální pojištění. Tímto krokem si zvyšují svoji aktuální životní úroveň a budoucí výpočet starobního důchodu (pokud platí sociální pojištění), ke zvýšení pobíraného invalidního důchodu však již nedochází. Příjem ze zaměstnání ani z podnikání není důvodem ke zvýšení invalidního důchodu.
Změna rodinné situace rovněž nemá vliv
Rodinná situace příjemce invalidního důchodu nemá žádný vliv na jeho částku, ani např. výchova více dětí není důvodem ke zvýšení invalidního důchodu. I když tedy v mezidobí dojde ke změně rodinné či životní situace, tak se měsíční částka invalidního důchodu nepřepočítává.
TIP: Kalkulačka invalidního důchodu
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