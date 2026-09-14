Poradna: Jak na vrácení daně ze spořicího účtu?
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Ema: Po celý loňský rok jsem ještě normálně pracovala, proto mi byla ze spořicího účtu srážena daň z příjmu. Od března letošního roku jsem již v důchodu, takže nemám příjmy z podnikání ani ze zaměstnání. Vím, že do nějaké částky se daň z příjmu kvůli slevám neplatí, jak tedy dostat zaplacenou daň ze spořicího účtu zpátky?
V ročním zúčtování daně, které za zaměstnance vyhotovuje zaměstnavatel, nebo v daňovém přiznání se uplatňuje vždy roční sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč, která snižuje vypočtenou roční daň z příjmu, případně až do nuly.
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To znamená, že do ročního zdanitelného příjmu ve výši 205600 Kč je roční daň z příjmu nulová, protože ji sleva na poplatníka sníží do nuly. Pokud byla během roku 2026 zaplacena zálohová daň z příjmu, tak ji lze v takovém případě obdržet po provedeném ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání zpět. Legislativou je umožněno i vrácení srážkové daně z dohody o provedení práce, jestliže je podáno daňové přiznání a roční daňový základ je do 205600 Kč.
Daň ze spořicího účtu zpět obdržet nelze
V případě spoření na spořicím účtu je bankou automaticky odvedena 15% srážková daň a na účet je připsán čistý úrok, ve výpisu je vidět i právě zaplacená srážková daň. Odvedenou srážkovou daň ze spořicího účtu však nelze obdržet zpět. I když aktuálně pobíráte pouze státní starobní důchod a nemáte žádný jiný zdanitelný příjem ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, tak zaplacenou srážkovou daň ze spořicího účtu nemůžete dostat zpátky. Odvod srážkové daně ze spořicího účtu je konečný a tato částka daně se zpátky nevrací, bez ohledu na další osobní, rodinné a daňové okolnosti. Sazba srážkové daně u spořicího účtu je 15 %. Samotné zdanění je pochopitelně u všech bank stejné, změnou spořicího účtu není možné „ušetřit“ na dani z příjmu.
Podmínky u spořicích účtů se mění
Velkou výhodou zhodnocování peněz na spořicím účtu je jejich rychlá dostupnost, tyto peníze jsou v podstatě ihned k dispozici, když převod na běžný účet je okamžitý. Podmínky jednotlivých bank u spořicích účtů se v čase mění a na trhu panuje velká konkurence. Banky nabízí i speciální úrokové zvýhodnění při splnění stanovených podmínek, např. počet transakcí platební kartou měsíčně, minimální měsíční příjem na účet… Rozhodně se vyplácí měnící se podmínky pečlivě sledovat a reagovat na ně, pro vyšší úročení banky zpravidla stanovují maximální limit a částka na spořicím účtu nad tuto částku již podléhá nižší úrokové sazbě. Obecně se tak doporučuje mít zřízeno více spořicích účtů a měnící se situaci na trhu se přizpůsobovat. Banky nabízejí i různé zajímavé akce za zřízení nového účtu.
Investování a daňové osvobození
Při splnění zákonných podmínek se lze vyhnout zdanění u investic, ty jsou však oproti spoření na klasickém spořicím účtu, kde jsou peníze do limitu 100 tisíc eur ze zákona pojištěny, pochopitelně rizikovější. Před investováním je vhodné mít vše pečlivě promyšleno, tj. zejména časový horizont, jaké investiční riziko je akceptovatelné, jakou částku jednorázově či pravidelně investovat, dostupnost peněz v čase…
Závěrem
Srážkové dani ze spořicího účtu se nevyhnete, tak jako ostatní daňoví poplatníci, i když jste již ve starobním důchodu. Sazba daně je jednotná a činí 15 % z úroků. Vzhledem k měnícím se podmínkám na bankovním trhu u spořicích účtů je vhodné sledovat nabídku konkurenčních bank a plnit podmínky banky pro dosažení vyšší úrokové sazby.