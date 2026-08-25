Zlato prudce roste. Důvod je horší než vysoká inflace
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Cena zlata opět roste. Jen za poslední měsíc cena zlata v dolarech vzrostla o 15,30 %. Zlato se odrazilo od hranice 4000 dolarů za unci v polovině července a od té doby roste. Co stojí za tímto růstem?
Výnosy amerických dluhopisů míří vzhůru
Růst ceny zlata nabral na síle minulý týden. Celý růst je do jisté míry paradoxní. Hlavní impulz přišel po zprávě o tom, že americké ministerstvo financí chystá zvýšit odkupy dlouhodobých amerických dluhopisů. Krok přišel poté, co výnosy třicetiletých dluhopisů vystoupaly nad 5,3 %. Oficiálně ministerstvo krok zdůvodňuje snahou podpořit likviditu trhu.
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Výnosy rostou hned z několika důvodů. Rostou inflační očekávání. Válka v Íránu a s ní zablokovaný Hormuzský průliv drží ceny ropy vysoko. K tomu připočteme, že bohaté arabské petromonarchie mohou část kapitálu, který dříve směřoval do zahraničních aktiv včetně amerických dluhopisů, potřebovat na obnovu vlastní infrastruktury. Stejně tak nad trhem visí otázka Japonska, jednoho z největších zahraničních držitelů amerických dluhopisů, které musí zároveň řešit prudké oslabování jenu.
Ale není to jen geopolitika, která vysvětluje růst výnosů. V neposlední řadě je to samotný americký státní dluh, který minulý týden přesáhl psychologickou hranici 40000 miliard dolarů. Státní deficit je obrovský. A nic zatím nenasvědčuje tomu, že by se hospodaření USA podařilo dostat do lepších čísel.
Americké dluhopisy mají novou konkurenci
A jako poslední důvod uveďme, že na dluhopisovém trhu je nyní velká konkurence. Velké technologické firmy jako Alphabet začaly s vydáváním dluhopisů, aby financovaly svá datová centra. Pro státní dluhopisy je to v aktuálním kontextu silná konkurence.
Nikdo neví, jak si státy poradí se svým zadlužením za pět let. U Alphabetu investoři vnímají riziko schopnosti splácet dluh jako podstatně menší. A tak pro ty, co hledají konzervativní investice, může být nákup takového dluhopisu jasnou volbou.
Proč zlato roste, když rostou výnosy
Ale proč tedy zlato rostlo, když výnosy na dlouhodobých dluhopisech rostly? Tradičně přeci americký státní dluhopis bývá považován za bezpečný přístav, který navíc oproti zlatu svému držiteli nabízí pravidelný příjem v podobě vyplaceného úroku. Když tedy úroky jsou větší, tak by mělo být atraktivnější investovat do dluhopisu?
Hlavním důvodem byl postoj americké vlády. Je čím dál jasnější, že americká vláda zajistí trhům větší likviditu. A právě větší strach z dalšího přílivu likvidity žene cenu zlata nahoru. To je pro zlato dobrá zpráva.
Zlato totiž neroste pouze ve chvíli, kdy úrokové sazby klesají. Roste také tehdy, když investoři začnou pochybovat o dlouhodobé hodnotě peněz. Pokud je odpovědí na rostoucí americký dluh další likvidita, zlato znovu dostává svůj tradiční smysl.