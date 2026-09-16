Poradna: Pozdější odchod do důchodu a platba sociálního pojištění v práci
štítky Penze Pojištění čtení na 3 minuty | přečteno 232×
Vilém: Do důchodu budu moci odejít na jaře příštího roku, ale pravděpodobně budu stále pracovat a tím si zvyšovat měsíční důchod. Zaměstnavatel se mnou počítá a mám teď hezké peníze, byla by škoda toho nevyužít. Jak vysokou budu mít slevu na sociálním pojištění?
V případě pozdějšího odchodu do starobního důchodu a současného výkonu výdělečné činnosti, která zakládá účast na sociálním pojištění, což je při práci na klasickou pracovní smlouvu splněno, si skutečně zvýšíte měsíční částku starobního důchodu. Za každých takto získaných 90 kalendářních dní se zvyšuje zápočet za získanou dobu pojištění o 1,5 %. To je sice pozitivní, ale většina lidí volí současné pobírání důchodu a mzdy na účet.
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Co říká zákon?
Legislativou je zaměstnání bez pobírání důchodu upraveno v § 34, odstavci 3) zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., kde je uvedeno, že výše procentní výměry starobního důchodu se zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod, za každých 90 kalendářních dní této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu.
Kdy se vyplatí „práce na procenta“?
V řádném důchodovém věku nejsou žádná příjmová omezení, je tedy možné pracovat a pobírat starobní důchod. Mzda není nikterak limitovaná a ani typ pracovního úvazku. To znamená, že v řádném důchodovém věku je možné pracovat na smlouvu na dobu neurčitou s nadprůměrnou mzdou. V případě současného pobírání řádného starobního důchodu a mzdy ze zaměstnání je aktuální životní úroveň vysoká a každým takto odpracovaným měsícem je možné si vytvořit zajímavý finanční polštář. "Práce na procenta" se vyplatí až v dlouhém časovém horizontu.
Sleva na sociálním pojištění
Zaměstnání v řádném důchodu je navíc zvýhodněno slevou na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 %. Místo standardních 7,1 % je pracujícím řádným důchodcům z jejich hrubé mzdy sraženo pouze 0,6 %. Alespoň takto nízká platba na sociálním pojištění je přitom velmi důležitá, protože pracující řádní starobní důchodci mají nárok na nemocenskou v souladu se zákonem o nemocenském pojištění. Jestliže však řádný starobní důchod nebudete pobírat, tak nárok na slevu na sociálním pojištění mít nebudete.
Kdo má nárok na slevu na sociálním pojištění dle zákona?
V § 7d) zákona o pojistném na sociální zabezpečení č. 589/1992 Sb. je uvedeno, že zaměstnanec, který je poživatelem starobního důchodu, má nárok na slevu na sociálním pojištění, pokud dosáhl důchodového věku a vznikl mu nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši, přičemž dle § 7e činí sleva na sociálním pojištění 6,5 %. Sleva na sociálním pojištění zaměstnanci náleží při prokázání splnění podmínek, a to:
- Doložením rozhodnutí o přiznání starobního důchodu a čestným prohlášením o nároku na výplatu starobního důchodu v plné výši, nebo
- Potvrzením plátce důchodu o pobírání starobního důchodu v plné výši s uvedením dne, od něhož výplata starobního důchodu v plné výši náleží.
Když tedy odejdete do důchodu později a budete pracovat na tzv. „procenta“, potom nebudete mít nárok na slevu na sociálním pojištění, protože nebudete splňovat zákonné podmínky.
Závěrem
Jestliže budete stále pracovat a přitom nebudete pobírat starobní důchod na účet, tak sice budete mít následný starobní důchod vyšší, ale na slevu na sociálním pojištění nebudete mít nárok. Finančně výhodnější je tedy současné pobírání starobního důchodu a mzdy na účet. Jako starobní důchodce nebudete ve výdělečné činnosti nijak omezen, budete mít nárok na vysokou slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 %, takže souhrnný měsíční příjem budete mít vyšší než před odchodem do důchodu a Vaše životní úroveň stoupne.