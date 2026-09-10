Dobrá firma, špatná akcie. Slavná investorská rada přestává fungovat
štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 388×
Technologický americký index Nasdaq posílil od začátku roku o více než 13 %. Vzhledem k drahé ropě, vysokému americkému dluhu a návratu obav ze zvyšování sazeb je to skoro malý zázrak. Velkou část tohoto růstu táhne umělá inteligence. Mimo tento sektor už ale situace tak růžová není.
Investovat do toho, co známe
Legendární investor Peter Lynch dává všem malým hráčům jednoduchou radu. Není potřeba sledovat doporučení slavných investorů, ale rozhlížet se a nakupovat akcie firem, jejichž služby využíváme a považujeme za kvalitní. Investovat se tak má především do toho, co známe. Pro běžného člověka jsou to především značky spotřebního zboží.
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Jenže právě tady dnes vzniká problém. Tato investorská rada má hodně zdravého rozumu, ale když ji vezmeme příliš doslova, může být nebezpečná.
Stačí se dnes podívat na několik velmi známých jmen. Akcie AutoZone jsou přibližně 32 % pod svým maximem, Domino’s Pizza asi 28 %, Uber zhruba 28 % a Nike kolem 50 %. Výrazným poklesem prošel i Netflix. Přitom nejde o společnosti, které by v poslední době nějak výrazněji změnily svůj byznys model, který fungoval po dlouhá léta. Kvalita produktů zůstává více či méně stejná.
Dobrá značka ještě neznamená dobrou akcii
Velmi dobře je to vidět právě na Nike. Značka patří stále mezi nejsilnější na světě, ale její akcie se dnes pohybují zhruba na úrovních, kde byly už před více než deseti lety. Investor tak mohl mít celou dobu pravdu v tom, že Nike zůstane globální ikonou. Jenže na samotné akcii mu to příliš nepomohlo.
Podobný problém ukazuje McDonald’s. Restaurace jsou prakticky všude a firma má jeden z nejznámějších byznysových modelů na světě. Přesto její akcie nyní zaostávají za výkonností indexu S&P 500. Jak je to možné?
Obliba produktu nebo služby není sama o sobě investorskou tezí. Trhy se vždy dívají dopředu. A nyní je jasné, že vzhledem k vysoké inflaci se dá očekávat, že americký spotřebitel bude šetřit nebo si vybírat méně prémiové produkty. Neznamená to, že tyto firmy skončí a zkrachují, ale čekají je složité časy.
Kapitál míří jinam
K tomu musíme připočíst to, že tu existuje sektor umělé inteligence, který nabízí obrovský potenciál a zhodnocení. Již teď se akcie některých velkých firem, například výrobců paměťových karet, zhodnotily o stovky procent. Tomu tyto klasické firmy nemohou konkurovat. Akcie McDonald’s mohou růst, ale jistě neporostou tempem stovek procent v následujících letech. A právě v tom je dnešní problém slavné Lynchovy rady. Nestačí investovat do toho, co známe. Musíme se také ptát, jestli právě tam bude v příštích letech proudit kapitál.