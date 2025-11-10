Poradna: Jak mi klesne životní úroveň odchodem do důchodu?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 8817×
Marcela: Za rok půjdu do důchodu, vychovala jsem dvě děti. Hrubou mzdu mám v posledních letech přibližně 55 tisíc korun, v minulosti to bylo nepatrně méně. Kontrolovala jsem si dobu pojištění a měla bych mít 46 let. Jak moc mi klesne životní úroveň odchodem do důchodu? Chci si tak porovnat, zdali mám dostatečné úspory či nikoliv.
Při stanovení poklesu životní úrovně odchodem do starobního důchodu je potřeba porovnat starobní důchod s čistou mzdou. Z důchodu totiž nebudete platit žádné daně. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z důchodu neplatí nikdy. Daň z příjmu pouze výjimečně u nadstandardních důchodů přiznaných v minulosti, což nebude Váš případ. Naproti tomu z hrubé mzdy se odvádí přímé daně, tj. zmíněné sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu.
Porovnání čistých částek
Níže si tedy porovnáme čisté příjmy, za které můžete nakupovat zboží a služby. Čistou mzdu vypočítáme u hrubé mzdy ve výši 55000 Kč pouze při uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 2570 Kč, předpokládáme, že Vaše děti jsou již na takříkajíc na svém chlebu.
Z hrubé mzdy ve výši 55000 Kč je sraženo sociální pojištění ve výši 3905 Kč (55000 Kč × 7,1 %), zdravotní pojištění ve výši 2475 Kč (55000 Kč × 4,5 %) a daň z příjmu ve výši 5680 Kč (55000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč). Čistá mzda na účet je tak 42940 Kč (55000 Kč – 3905 Kč – 2475 Kč – 5680 Kč).
Výpočet důchodu u OVZ ve výši 53000 Kč
Měsíční částka řádného starobního důchodu závisí na výši průměrné hrubé mzdy za odpracované roky (tzv. osobním vyměřovacím základu) a získané době pojištění v celých ukončených letech. V dotazu uvádíte, že jste měla příjmy v předcházejících letech mírně nižší než 55000 Kč, proto provedu výpočet řádného starobního důchodu dle výpočtové formule roku 2026 u osobního vyměřovacího základu ve výši 53000 Kč a získané době pojištění v rozsahu 46 let, přičemž počítáme s výchovným na dvě děti. Měsíční starobní důchod v takovém případě činí 26551 Kč.
Pokles životní úrovně
Dle výše popsaného porovnání by Váš měsíční důchod činil 62 % předchozího čistého příjmu. Samozřejmě může být tento poměr i nižší, jestliže Vaše dřívější příjmy byly ještě nižší a celkový osobní vyměřovací základ by byl nižší než 53000 Kč. Např. při osobním vyměřovacím základu ve výši 50000 Kč by byl poměr 60 % a u osobního vyměřovacího základu ve výši 45000 Kč by byl poměr ve výši 58 %.
Důležitost významu vlastních úspor
O kolik si skutečně pohoršíte, to závisí na celkové výši osobního vyměřovacího základu. Dle zvolených parametrů by dosahovala životní úroveň v důchodu 58 % až 62 % předchozího čistého příjmu. Jestliže jste se na penzi zodpovědně připravovala, tak Vám životní úroveň příliš neklesne, protože částečně si finančně polepšíte vlastními úsporami a investicemi. Navíc platí, že i v roce 2026 je výpočet starobního důchodu stále ještě poměrně výhodný a lidé odcházející do starobního důchodu v budoucnu na tom budou vzhledem k demografickým a ekonomickým změnám velmi pravděpodobně hůře.
Možnost vlastního výdělku
V případě, že byste s vyčísleným starobním důchodem finančně nevycházela a chtěla co nejméně snížit svůj životní standard, na který jste aktuálně zvyklá, potom si budete moci přivydělat. V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně vlastního příjmu. Celkovou Vaši životní úroveň v důchodu navíc významně ovlivní, zdali žijete sama či nikoliv a jak případně vysoké vlastní příjmy má Váš manžel nebo partner. Finanční situace jednotlivců je v penzi samozřejmě složitější než páru, který snižuje výdaje za bydlení a má dva příjmy.