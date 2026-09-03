Dělá vlastní bydlení Čechy chudšími?
štítek Investování čtení na 3 minuty | přečteno 576×
V nedávné době vzbudila věta od tradera Nic nevím, kterou pronesl v podcastu Petra Plecháče, vášnivou debatu na sociálních sítích. Trader totiž pojmenoval jednu z věcí, která podle něj udržuje Čechy v chudobě. Řekl: „Největší a možná věc, co vidím, co udržuje lidi v chudobě v Česku, je potřeba vlastního bydlení.“ Je tomu opravdu tak?
Kdy může být vlastní bydlení chybou
Podobný typ vět přitahuje pozornost. Jejich hlavním cílem není až tak říct, že mají stoprocentně pravdu, ale přitáhnout pozornost a popřípadě dovést posluchače k zamyšlení. Rozhodnutí pořídit si vlastní bydlení na hypotéku je závažné rozhodnutí, které pro mnohé znamená zavázat se na celý život. Dobrá otázka tak nezní, jestli pořízení vlastního bydlení je chyba, ale spíš pro koho to může být chyba a pro koho ne.
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Základní myšlenka je naprosto jednoduchá. Český člověk tím, že si vezme hypotéku, ukrojí velkou část svých příjmů, které by si mohl dávat bokem a následně je investovat. Když pomineme situaci, která byla především možná tím, že byly velmi levné peníze, kdy se bydlení v nájmu nevyplácelo anebo bylo dražší, než když si člověk vzal hypotéku, tak opravdu pro jistou skupinu nemusí být nákup nemovitosti dobrá volba.
Jde především o mladé lidi, kteří pracují na dobře placených pozicích. Hned po nástupu do práce se rozhodnout pro hypotéku může být chybným krokem. Jednak tito lidé ještě můžou změnit místo svého pobytu a taky není úplně jasné, jaký typ bydlení by si měli pořídit. Pokud plánují rodinu, tak se jim nevyplatí koupit garsonku, ale o něco větší byt. Tedy ještě víc peněz na hypotéku.
A zde je právě problém. Tento mladý člověk riskuje, že se připraví o kapitál, který by mohl zhodnotit. Pokud má vysoký příjem, dlouhý investiční horizont a dokáže pravidelně investovat, může být pro něj výhodnější několik let budovat finanční majetek a byt si koupit až ve chvíli, kdy bude opravdu zakládat rodinu. Hypotéka totiž v jeho případě neznamená pouze nákup bydlení, ale také ztrátu jiných investičních příležitostí.
Hypotéka jako nucené investování
Jenomže z tohoto příkladu nemůžeme vyvodit univerzální závěr, že se nákup nemovitosti nevyplatí. Naopak může být i velmi dobrou alternativou pro lidi, kteří chtějí investovat, ale uvědomují si, že jim chybí disciplína. Měsíční hypotéka je jako pravidelná měsíční investice, kterou člověk zaplatí. Pro velkou část lidí je právě pravidelné odkládání velký problém.
Nákup nemovitosti jako investice na páku
Druhou velkou výhodou je, že vlastně nákup nemovitosti na hypotéku je investice na páku. Půjčím si peníze, abych nakoupil investiční aktivum. Většina lidí by si takové riziko na svá bedra nevzala. U hypoték je to však jiné. Člověk, který by si nikdy nepůjčil tři nebo čtyři miliony korun na nákup akcií, nemá často problém půjčit si stejnou částku na nákup bytu. Přitom princip je velmi podobný. S relativně malým vlastním kapitálem ovládá aktivum, jehož hodnota je několikanásobně vyšší.
Takže pro mnoho Čechů je tohle cesta k pravidelnému investování, nikoliv k chudobě. Vlastní bydlení samo o sobě nikoho v chudobě držet nemusí. Může být naopak jedním z nejjednodušších způsobů, jak si během života vytvořit majetek. Problém nastává ve chvíli, kdy člověk kvůli vlastnímu bydlení obětuje prakticky všechny svoje budoucí úspory. Rozhodující proto není, zda máme hypotéku. Ale kolik prostoru nám po její zaplacení ještě zbývá k vytváření dalšího majetku.