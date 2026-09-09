Kdo dosáhne na vyšší státní příspěvek u DPS?
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Doplňkové penzijní spoření je oblíbeným finančním produktem k zajištění na důchod. Hlavními čtyřmi výhodami doplňkového penzijního spoření jsou státní příspěvek, daňový odpočet, daňové osvobození pro příspěvek zaměstnavatele do limitu a možnost čerpání předdůchodu. Vládní návrh počítá s vyšším státním příspěvkem od příštího roku. Koho by se týkal?
Měsíční státní příspěvek u doplňkového penzijního spoření činí 20 % z vlastního vkladu, minimální vklad však musí činit alespoň 500 Kč a na maximální měsíční státní příspěvek ve výši 340 Kč dosáhnou občané spořící si na smlouvu 1700 Kč a více.
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Praktický příklad – maximální státní příspěvek
Paní Martina si měsíčně spoří na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 2000 Kč měsíčně, má tedy nárok na maximální měsíční státní příspěvek ve výši 340 Kč. Za celý rok 2026 tak dostane paní Martina formou státního příspěvku částku 4080 Kč.
Praktický příklad – žádný státní příspěvek
Paní Lucie si měsíčně spoří na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření 400 Kč a dalších 2000 Kč jí každý měsíc posílá na smlouvu její zaměstnavatel. Paní Lucie nemá nárok na státní příspěvek, neboť pro účely státního příspěvku se nehodnotí příspěvky zaměstnavatele a je nutno spořit měsíčně alespoň 500 Kč.,
Maximální státní příspěvek až 680 Kč
Vládní návrh „lepší penzijko“ počítá se zvýhodněním doplňkového penzijního spoření pro lidi mladší 30 let. Podle legislativního návrhu by totiž lidé do 30 let měli od příštího roku nárok na dvojnásobný státní příspěvek, tj. ve výši 40 % vlastního vkladu. Nutné bude spořit alespoň 500 Kč a na maximální měsíční státní příspěvek ve výši 680 Kč dosáhnou klienti při měsíčním vkladu 1700 Kč a více. Vzhledem k demografickému a ekonomickému vývoji bude úloha vlastního finančního zajištění na penzi stoupat. Při zvýšení maximálního státního příspěvku bude doplňkové penzijní spoření pro mladé lidi ještě atraktivnější, než je tomu v současnosti. Zvýšení maximálního státního příspěvku pro mladé do 30 let, tedy i děti, bude dle vládního návrhu doplňkové penzijní spoření ještě zajímavějším produktem.
Dlouhodobý investiční horizont a možnost dynamičtější strategie
Doplňkové penzijní spoření na trhu nabízejí licencované penzijní společnosti, které nabízejí hned několik investičních strategií, ze kterých si mohou klienti vybírat a samozřejmě je měnit i v čase. Pro mladší klienty je doplňkové penzijní spoření dlouhodobým finančním produktem, takže si mohou dovolit i „odvážnější strategii“, protože dlouhodobý časový horizont je proti případným výkyvům odolnější. Jako výchozí strategie bude nabízena od příštího roku pro lidi do 50 let „strategie životního cyklu“.
Zapojení zaměstnavatele je výhodné
Doplňkové penzijní spoření patří mezi produkty, na které může daňově výhodně přispívat zaměstnavatel, což je i pro mladé lidi velmi oblíbený benefit. Vždyť až do souhrnné roční částky 50000 Kč se z příspěvku zaměstnavatele na státem podporované finanční produkty neplatí žádné daně. To platí pro zaměstnavatele i zaměstnance. Zatímco při zvýšení hrubé mzdy např. o 4000 Kč stoupnou mzdové náklady zaměstnavatele při zohlednění sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance o 5352 Kč (4000 Kč × 1,338) a čistá mzda zaměstnance se zvýší jen o 2936 Kč, protože z částky 4000 Kč je odvedena daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění – počítáme, že sleva na poplatníka je v plném rozsahu vyčerpána již pro předchozí mzdu.
Příspěvek zaměstnanci na doplňkové penzijní spoření ve výši 4000 Kč stojí zaměstnavatele přesně 4000 Kč a zaměstnanec si finančně polepší o 4000 Kč. Pokud zaměstnavatel vychází se současnou hrubou mzdou, tak je pro něj lepší zvýšení příspěvku na doplňkové penzijní spoření než hrubá mzda. Důvodem je právě výše popsané daňové osvobození.