Jak je invalidní důchod vysoký?
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Měsíční částka invalidního důchodu závisí na průběhu pojištění a přiznaném stupni invalidity. V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně. Jak vysoké jsou průměrné částky invalidního důchodu?
Každý invalidní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry, přičemž základní výměru důchodu, která v roce 2026 činí 4900 Kč, mají všichni příjemci invalidního důchodu stejně vysokou. Procentní výměra invalidního důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění.
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Rozdílná situace a podobný důchod
Částka invalidního důchodu závisí nejenom na vlastním průběhu pojištění, ale zejména na přiznaném stupni invalidity a zohledňuje se i dopočtená doba pojištění. V praxi tak mohou být dva žadatelé o invalidní důchod ve značně rozdílné situaci, a přitom mít podobný důchod.
Průměrné částky invalidních důchodů
V červnu letošního roku činil průměrný invalidní důchod prvního stupně 10462 Kč, druhého stupně 12394 Kč a třetího stupně 18293 Kč. Právě přiznaný stupeň invalidity zásadním způsobem ovlivňuje částku invalidního důchodu. Zejména výpočtová formule invalidního důchodu prvního a druhého stupně je nevýhodná a měsíční důchod je nízký. U invalidních důchodů prvního a druhého stupně se obecně očekává, že bude invalidní důchodce pracovat a ke svému invalidnímu důchodu si přivydělávat.
Důležitost vlastního příjmu
Doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně navíc není náhradní dobou pojištění pro budoucí výpočet starobního důchodu, takže vlastní příjem během pobírání invalidního důchodu prvního nebo druhého stupně je důležitý nejenom ke zvyšování aktuální životní úrovně, ale i s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu. Náhradní dobou pojištění je totiž pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně.
Není příjem jako příjem
Oblíbeným přivýdělkem invalidních důchodců jsou dlouhodobé brigády na dohodu o provedení práce. Pokud se však ze zaměstnání neodvádí sociální pojištění, tak taková brigáda nezvyšuje dobu pojištění. V roce 2026 se z dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna z DPP 11999 Kč a méně. Z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 4499 Kč a méně. Pro invalidní důchodce prvního a druhého stupně je tak vhodné pracovat na zkrácený úvazek, ze kterého se sociální pojištění vždy platí, nebo na některou z dohod s odměnou nad limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění.
Odchodem do starobního důchodu si nelze pohoršit
Legislativou je stanoveno, že odchodem do starobního důchodu si nemůže invalidní důchodce finančně pohoršit. Výdělečná činnost během pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně, ze které se platí sociální pojištění, má však pozitivní vliv na výši starobního důchodu a v takových případech je starobní důchod poměrně značně vyšší než invalidní důchod prvního nebo druhého stupně.
TIP: Kalkulačka invalidního důchodu
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