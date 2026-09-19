Poradna: Jak využít všechny výhody penzijního spoření v roce 2027?
štítky Investování Osobní finance čtení na 3 minuty | přečteno 209×
Vilém: V příštím roce mají stoupnout výhody u doplňkového penzijního spoření. Jak dosáhnu na všechny nabízené finanční benefity?
Doplňkové penzijní spoření je velmi oblíbeným finančním produktem k zajištění na důchod a zpravidla nechybí v osobním finančním portfoliu lidí spořících si na důchod. Výhodou doplňkového penzijního spoření je, že lze čerpat zajímavý státní příspěvek, snižovat si roční daňový základ a dostávat daňově osvobozený příspěvek od zaměstnavatele. Ve fázi čerpání naspořených peněz lze potom odejít do předdůchodu, což jiný finanční produkt nenabízí. Období předdůchodu se totiž považuje za vyloučenou dobu pojištění při výpočtu starobního důchodu a za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát. Předdůchod je tak možností, jak přestat dříve pracovat a mít placeno zdravotní pojištění státem, nebýt bez peněz, vyhnout se trvale krácenému předčasnému důchodu a nesnížit si průměrnou důchodovou mzdu pro výpočet řádného starobního důchodu.
Související
Kdy maximalizujete státní příspěvek?
V letošním roce činí státní příspěvek 20 % z vlastního měsíčního vkladu na smlouvu, přičemž je nutno spořit měsíčně alespoň 500 Kč a maximální státní příspěvek 340 Kč náleží při měsíční úložce na smlouvu ve výši 1700 Kč a více. Pokud projde úspěšně celým legislativním procesem vládní návrh, potom se zvýší státní příspěvek pro lidi do 30 let na 40 %, přičemž budou platit stejné limity, tj. státní příspěvek ve výši 680 Kč při měsíční úložce 1700 Kč a více.
Maximální snížení daňového základu
Od ročního daňového základu je možno odečíst vlastní vklady na státem podporované finanční produkty, mezi které patří právě i doplňkové penzijní spoření, až do částky 48000 Kč. Jedná se o souhrnnou částku. Kdo má uzavřeno např. životní pojištění a doplňkové penzijní spoření, tomu se hodnotí do uvedeného limitu oba produkty. U doplňkového penzijního spoření se hodnotí pro účely daňového odpočtu vlastní vklady nad 1700 Kč měsíčně. Roční daňový odpočet ve výši 48000 Kč přináší roční úsporu na dani z příjmů ve výši 7200 Kč, u lidí s vysokými příjmy (nad trojnásobek roční průměrné mzdy) potom dokonce 11040 Kč.
Vklad na smlouvu 5700 Kč a více = maximální státní příspěvek i odpočet
Pokud si tedy budete měsíčně spořit na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 5700 Kč a více, tak budete dostávat maximální státní příspěvek a uplatníte maximální roční daňový odpočet. Využijete tedy naplno výhod doplňkového penzijního spoření, které můžete sám ovlivnit ve fázi spoření. Jestliže jste mladší 30 let a projde úspěšně legislativním procesem vládní návrh, potom bude částka státního příspěvku dvojnásobná oproti současné situaci.
Využití příspěvku od zaměstnavatele
Zatímco vlastní vklad na smlouvu si můžete pochopitelně sám řídit a sám určit, tak příspěvek zaměstnavatele na smlouvu nikoliv, přitom je daňově výhodný pro Vás i zaměstnavatele. Rozhodně se vyplatí o této variantě se zaměstnavatelem vést diskusi. Souhrnný roční příspěvek zaměstnavatele na státem podporované finanční produkty do částky 50000 Kč je osvobozen od daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. To platí pro zdanění na straně zaměstnavatele i zaměstnance. Z daňového hlediska je tedy výhodnější zvýšení příspěvku zaměstnavatele do limitu na státem podporované finanční smlouvy, mezi které patří právě i doplňkové penzijní spoření, než zvýšení hrubé mzdy.
Závěrem
Na maximální státní příspěvek na smlouvu a maximální roční daňový odpočet dosáhnete, když si budete měsíčně na smlouvu spořit 5700 Kč a více. V praxi většina zaměstnavatelů nabízí svým zaměstnancům jako benefit příspěvek na doplňkové penzijní spoření, na maximální daňové výhody se dosáhne při ročním příspěvku zaměstnavatele na podporované smlouvy 50000 Kč.