Poradna: Mám nízkou dobu pojištění pro důchod, co teď?
štítky Penze Právo čtení na 3 minuty | přečteno 1893×
Lenka: Požadovaných 35 let pojištění nesplním, protože jsem po výchově dětí byla několik let v domácnosti a manžel za mě platil pouze povinné zdravotní pojištění. Jak to teď budu mít s důchodem?
Pro přiznání řádného starobního důchodu musí být splněna podmínka získání doby pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Pro přiznání předčasného důchodu musí být splněna podmínka doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let, takže tuto variantu dále v textu ani nerozebírám. Bez získání doby pojištění alespoň v rozsahu 35 let nemůže být ke dni dosažení řádného důchodového věku starobní důchod přiznán. Některou dobu pojištění lze zpětně dopojistit formou dobrovolného důchodového pojištění, např. evidenci na úřadu práce, která se již nepočítá jako náhradní doba pojištění pro výpočet starobního důchodu. Záleží na Vašem konkrétním průběhu pojištění.
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Jakou máte skutečnou dobu pojištění?
Základním předpokladem pro řešení Vaší situace je detailní znalost Vašeho průběhu pojištění a konkrétní hodnota získané doby pojištění v celých ukončených letech. Započítala jste si do důchodového plánování i Vaši náhradní dobu pojištění? Doporučuji Vám si velmi pečlivě veškerou dobu pojištění zkontrolovat. Např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péči o děti do 4 let věku, evidenci na úřadu práce v zákonném rozsahu. Do doby pojištění pro důchodové účely se hodnotí nejenom odpracované roky nebo roky podnikání, kdy bylo z příjmu placeno sociální pojištění, ale i právě náhradní doby pojištění.
Pozdější odchod do důchodu
Pokud skutečně Vaše získaná doba pojištění včetně náhradních dob pojištění je nižší než 35 let a nepřichází pro Vás do úvahy ani institut dobrovolného důchodového pojištění, tak skutečně nebudete mít nárok na starobní důchod ke dni dosažení řádného důchodového věku. Budete muset odejít do důchodu později.
Důchodové možnosti
Dle § 29 odstavce 2 písmene g) zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. platí, že pojištěnec má nárok na starobní důchod, pokud nezískal dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, jestliže získal dobu pojištění nejméně 20 let a dosáhl po roce 2024 věku aspoň o 2 roky vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození. Předpokládám, že dobu pojištění alespoň v rozsahu 20 let splňujete a toto bude důvod, proč Vám bude starobní důchod přiznán, ale později.
Jaké jsou další možnosti?
Dle odstavce 3 daného paragrafu potom platí, že pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let „čisté doby pojištění“, nebo získal aspoň 15 let „čisté doby pojištění“ a důchodový věk o dva roky vyšší. Nárok na starobní důchod vzniká rovněž, jestliže pojištěnec dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, a splnil podmínku nároku na invalidní důchod dle § 38. Splnění některé z těchto podmínek je však těžší a v praxi méně běžné než splnění podmínky uvedené v odstavci výše.
Závěrem
Nesplnění podmínky 35 let pojištění neznamená automaticky, že již nikdy nemůže být starobní důchod přiznán, ale zpravidla je to později, než je řádný důchodový věk, což platí zejména pro ženy. Odejít později do starobního důchodu je samozřejmě nepříjemné. Současně je nutno počítat s tím, že nízká získaná doba pojištění má negativní vliv na měsíční částku starobního důchodu, takže je potřeba počítat s podprůměrným důchodem. V případě velkých mezer v pojištění je přitom rozdíl mezi „běžným“ a vlastním starobním důchodem značný. Legislativou je stanovena minimální částka starobního důchodu, která v roce 2026 činí 9800 Kč, v příštích letech se velmi pravděpodobně bude minimální částka starobního důchodu zvyšovat.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
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