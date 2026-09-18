Poradna: Jsem samoživitelka a platím ze mzdy vyšší daně než kolegyně v důchodu, proč?
štítky Daně Penze Pojištění čtení na 3 minuty | přečteno 117×
Eva: Sama vychovávám dceru, takže počítáme každou korunu. Kolegyně je již v důchodu a má stejnou mzdu jako já, děláme na stejné pozici, takže tomu samozřejmě rozumím, nevím ale, proč má vyšší mzdu na účet než já. Proč platím vyšší daně? Je to v pořádku, nebo jsem něco udělala špatně?
Předpokládám, že Vy i Vaše kolegyně máte u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu daně z příjmu uplatňujete základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč. Vy ještě uplatňujete daňové zvýhodnění na dceru ve výši 1267 Kč. Částka daňového zvýhodnění je stejně vysoká bez ohledu na výši hrubé mzdy nebo majetkovou situaci. Na dani z příjmu platíte méně než Vaše kolegyně. Na zdravotním pojištění platíte stejně, a to 4,5 % z hrubé mzdy.
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Na sociálním pojištění platí Vaše kolegyně méně
Rozdíl je však při výpočtu sociálního pojištění. Vy platíte na sociálním pojištění 7,1 % z hrubé mzdy, což je standardní sazba sociálního pojištění pro zaměstnance. Pracující řádní starobní důchodci však mají nárok na slevu na sociální pojištění v rozsahu 6,5 %. Právě sleva na sociálním pojištění je důvodem, proč má Vaše kolegyně v důchodu vyšší čistou mzdu na účet než Vy. Předpokládám, že jste tedy nic neudělala špatně, na nic nezapomněla a výpočet je v pořádku.
Praktický příklad
Paní XY je samoživitelka a má hrubou mzdu 44000 Kč. Při výpočtu daně z příjmu uplatňuje slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dceru.
- Na zdravotním pojištění je paní XY sraženo 1980 Kč (44000 Kč × 4,5 %).
- Na sociálním pojištění je paní XY sraženo 3124 Kč (44000 Kč × 7,1 %).
- Na dani z příjmu zaplatí paní XY částku 2763 Kč (44000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč – daňové zvýhodnění na dceru 1267 Kč).
Na účet tak dostává paní XY částku 36133 Kč (44000 Kč – 1980 Kč – 3124 Kč – 2763 Kč).
Paní YX je již v řádném starobním důchodu a stále pracuje, pobírá tak současně řádný starobní důchod a mzdu. Tento postup je možný, řádní starobní důchodci nejsou ve své výdělečné činnosti nikterak omezeni a mohou mít libovolný příjem a k tomu pracovat i třeba na smlouvu na dobu neurčitou. Hrubou mzdu má paní YX ve výši rovněž 44000 Kč.
- Na zdravotním pojištění je paní YX sraženo 1980 Kč (44000 Kč × 4,5 %).
- Na sociálním pojištění je paní YX sraženo 264 Kč (44000 Kč × 0,6 %), paní YX má totiž jako příjemce řádného starobního důchodu nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy.
- Na dani z příjmu zaplatí paní YX částku 4030 Kč (44000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč).
Na účet tak dostává paní YX částku 37726 Kč (44000 Kč – 1980 Kč – 264 Kč – 4030 Kč). Paní YX tak má svoji měsíční čistou mzdu na účet vyšší o 1593 Kč než paní XY.
Závěrem
Vaše kolegyně v řádném starobním důchodu má vyšší čistou mzdu než Vy, i když máte sjednanou hrubou mzdu stejnou. Důvodem je skutečnost, že sleva na sociálním pojištění pro pracující řádné starobní důchodce je vyšší, než činí daňové zvýhodnění na jedno dítě. Vzhledem k tomu, že částka daňového zvýhodnění na jedno dítě je stejně vysoká a sleva na sociálním pojištění je 6,5 % z hrubé mzdy, tak platí, že čím vyšší stejná hrubá mzda, tím vyšší finanční rozdíl ve výši čisté mzdy. Pokud tedy máte hrubou mzdu vyšší než zvolených 44000 Kč v praktickém příkladu, potom je rozdíl ve výši čisté mzdy ještě vyšší. Při nižší hrubé mzdě je finanční rozdíl nižší.