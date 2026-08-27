Zdanění zaměstnaných invalidních důchodců
štítky Daně Invalidita Zaměstnání čtení na 2 minuty | přečteno 986×
Zejména invalidní důchodci prvního a druhého stupně mají ke svému invalidnímu důchodu často příjem ze zaměstnání. Jaké daně platí invalidní důchodci? Jaké mají daňové výhody?
Z pobíraného invalidního důchodu se neplatí žádné daně, neboť sociálnímu a zdravotnímu pojištění samotný invalidní důchod nikdy nepodléhá a dani z příjmů podléhají státní důchody až nad 36násobek minimální mzdy, což je velmi vysoký roční limit a není to případ invalidních důchodů.
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Převážná většina příjemců invalidního důchodu prvního a druhého stupně má měsíční důchod do 13 tisíc korun, takže vlastní příjem je pro ně velmi důležitý. Najít pracovní uplatnění, které svým rozsahem, náročností a náplní odpovídá aktuálnímu zdravotnímu stavu, není pochopitelně jednoduché, avšak s ohledem na finanční stránku věci je velmi důležité. Výdělečně činní invalidní důchodci nejsou automaticky osvobozeni od přímých daní. Jaké platí daně ze svého příjmu?
Příjem ze zaměstnání
S ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu je pro invalidní důchodce dobré pracovat na zkrácený úvazek, ze kterého se vždy platí sociální pojištění, a zvyšují si tím dobu pojištění. Ze zaměstnání na pracovní smlouvu (na plný i zkrácený úvazek) odvádí invalidní důchodci:
- sociální pojištění (7,1 % z hrubé mzdy)
- zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy)
- daň z příjmů (15 % z hrubé mzdy, 23% sazbě daně podléhá až hrubá mzda nad trojnásobek průměrné mzdy)
Na rozdíl od pracujících starobních důchodců nemají invalidní důchodci nárok na slevu na sociálním pojištění. Sazby přímých daní mají invalidní důchodci stejné jako ostatní zaměstnanci. Pouze při výpočtu zdravotního pojištění pro ně neplatí minimální vyměřovací základ, protože jsou současně státními pojištěnci. Tuto "výhodu" však využijí v roce 2026 pouze invalidní důchodci pracující na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou nižší než 22400 Kč.
Při výpočtu daně z příjmů uplatní zaměstnanci v invalidním důchodu prvního nebo druhého stupně slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč a slevu na invaliditu ve výši 210 Kč. Podmínkou je podepsané prohlášení k dani u zaměstnavatele, které lze mít podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele. Zvýhodnění pracujících invalidních důchodců prvního nebo druhého stupně je tak velmi nízké.
Praktický příklad
Pan Aleš je v invalidním důchodu prvního stupně a pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 25000 Kč. V přiložené tabulce máme vypočtenu čistou mzdu pana Aleše.
|Text
|Částka
|Hrubá mzda
|25000 Kč
|Zdravotní pojištění
|1125 Kč
|Sociální pojištění
|1775 Kč
|Daň z příjmu
|3750 Kč
|Sleva na poplatníka
|2570 Kč
|Sleva na invaliditu
|210 Kč
|Daň z příjmu po slevách
|970 Kč
|Čistá mzda na účet
|21130 Kč
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