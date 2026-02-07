Poradna: Kdy můžu jít do důchodu? Chci jít co nejdříve.
Zuzana: Vychovala jsem tři děti, narodila jsem se v lednu 1966. Do předčasného důchodu jsem rozhodnuta odejít co nejdříve. Jaké je pro mě rozhodující datum? Je nějaká možnost odejít ještě nějak zvýhodněně, když jsem vychovala tři děti?
Vzhledem k tomu, že jste se narodila v roce 1966 a vychovala jste tři děti, tak je Váš řádný důchodový věk 63 let a 8 měsíců. Řádného důchodového věku dosáhnete v září 2029. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. To znamená, že do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve v září letošního roku, přesné datum závisí na konkrétním dni Vašeho narození.
Výchova tří dětí Vám bohužel snižuje řádný důchodový věk již relativně málo. Muž narozený v roce 1966 má totiž dle aktuálně platné legislativy řádný důchodový věk 65 let a 1 měsíc.
Zhoršení situace pro ženy, které vychovaly více dětí
Důchodový věk v Česku se postupně zvyšuje a sjednocuje. Negativní vliv to má zejména pro ženy, které vychovaly více dětí. Vždyť žena narozená v roce 1941, která vychovala tři děti, měla řádný důchodový věk 54 let a muž narozený v roce 1941 měl řádný důchodový věk 61 let. Řádný důchodový věk ženy, která vychovala tři děti, tak jako Vy, se během let 1941 až 1966 zvýšil o téměř 10 let. Výchova tří dětí Vám tedy sníží Váš důchodový věk výrazně méně, než tomu bylo v minulosti.
Odchod do předčasného důchodu
Na doplnění uvádím, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, proto je vhodné do předčasného důchodu odejít nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, a nikoliv přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku. V prvním případě se totiž provede krácení za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, zatímco ve druhém případě se provede krácení za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
Důchodová omezení
V dotazu jednoznačně píšete, že chcete odejít do předčasného důchodu co nejdříve, takže předpokládám, že již máte vše promyšleno a naplánováno a jste již jednoznačně rozhodnuta. Neexistuje jedno univerzální nejlepší důchodové datum, protože každý žadatel o starobní důchod je v jiné situaci. Do důchodového rozhodování nevstupují pouze dosahované příjmy, ale i celkové majetkové a finanční poměry, zdravotní a rodinná situace apod.
Co vědět o předčasném důchodu?
Pouze na doplnění tak uvádím, že při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, se získáním nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku, omezenými možnostmi přivýdělku až do dosažení řádného důchodového věku a omezenou valorizací až do dosažení řádného důchodového věku.
Závěrem
Váš řádný důchodový věk je 63 let a 8 měsíců, do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve v 60 letech a 8 měsících. Vhodné je však odejít do předčasného důchodu nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, čímž se zabrání zbytečnému krácení za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Odchod do předčasného důchodu však neznamená pouze nižší důchod, ale i velmi omezené možnosti přivýdělku a nižší valorizaci až do dosažení řádného důchodového věku, kdy se zvyšuje pouze základní výměra důchodu.
