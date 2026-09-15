Investory čeká kritický týden. Ve hře je bitcoin, Fed i japonský jen
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Tento týden bude pro investory velmi náročný. Na obzoru jsou totiž tři události, které mohou ovlivnit obchodní tendence na několik týdnů či měsíců. První z nich je hlasování o CLARITY Actu 15. září. Den poté zasedne americký Fed a 18. září rozhodne o svých sazbách japonská centrální banka. Hlavní třídy finančních aktiv tak tento týden mohou dostat zásadní impulz.
CLARITY Act potřebuje podporu demokratů
V pondělí 14. září se po letní přestávce znovu rozbíhá americký Kongres. A hned v úterý ho čeká jedno z nejdůležitějších hlasování pro kryptoměnový sektor za poslední roky. Senát bude hlasovat o dalším postupu zákona CLARITY Act. Nejde ještě o konečné schválení zákona. Jde o procedurální hlasování, které rozhodne, zda se Senát vůbec pustí do jeho projednávání. K tomu je potřeba 60 hlasů.
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A právě tady začíná být situace zajímavá. Republikáni mají v Senátu 53 křesel. Pokud budou hlasovat jednotně, potřebují ještě minimálně sedm demokratických senátorů. Čas přitom začíná tlačit. V listopadu čekají Spojené státy volby do Kongresu. Demokraté jsou dnes favority na převzetí Sněmovny reprezentantů, zatímco souboj o Senát je mnohem vyrovnanější. Pokud republikáni o Sněmovnu přijdou, prosazování podobných zákonů bude od příštího roku podstatně složitější. Proto je pro kryptoměnový sektor důležité dostat CLARITY Act co nejdále ještě před volbami. Pro investory je to jasné: pokud se podaří schválit uzavření debaty, tak bitcoin, ale i ostatní kryptoměny dostanou silný impulz k růstu. Pokud nikoliv, tak to bude nečekaná rána do zad.
Fed mezi inflací a Trumpovým tlakem
Druhým velkým předělem bude zasedání Fedu. Trhy sice po zveřejnění posledních inflačních čísel v USA zvyšují pravděpodobnost zvýšení sazeb, ale to neznamená, že situace uvnitř Fedu je jednoznačná. Jde především o politiku. Trump se několikrát vyjádřil, že Fed by i přes vyšší inflaci neměl sazby zvyšovat. Trumpem jmenovaný guvernér Kevin Warsh však v poslední době působí jestřábím dojmem a opakuje, že úkolem centrální banky je boj s inflací. A jelikož je nyní ropa nad 100 dolary za barel, tak logickým krokem by mělo být zvýšení sazeb. Bude velmi zajímavé sledovat reakce trhů, protože stabilita sazeb nemusí být nutně vnímána jako pozitivní, protože potvrdí velký vliv Donalda Trumpa na instituci, která by měla být nezávislá.
Japonské sazby mohou ohrozit carry trade
Třešničkou na dortu bude oznámení o japonských sazbách. A právě zde může přijít další problém. Zatímco v USA se řeší, zda Fed navzdory inflaci sazby vůbec zvýší, v Japonsku je situace opačná. Bank of Japan má pořád prostor sazby zvyšovat.
Pokud by tedy Fed sazby ponechal beze změny a Bank of Japan je naopak zvýšila, zmenšil by se rozdíl mezi americkými a japonskými sazbami. A to není pro trhy úplně bezvýznamná věc. Na tomto rozdílu totiž stojí slavný carry trade. Investoři si levně půjčují v jenech a následně tyto peníze investují do aktiv s vyšším výnosem. Problém nastává ve chvíli, kdy začne jen výrazně posilovat. Carry trade přestává být tak výhodný a investoři musí svoje pozice zavírat. A to znamená prodávat aktiva, která předtím za vypůjčené jeny nakoupili. Díky tomu se mohou velmi rychle změnit finanční toky.