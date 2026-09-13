Poradna: Když si teď na podzim zvýším platbu na „penzijko“, stihnu daňovou úsporu již za rok 2026?
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Pavlína: Měsíčně si spořím v doplňkovém penzijním spoření 2400 Kč, uvažuji o zvýšení na 3000 Kč, o kolik více ušetřím na dani z příjmů? Pocítím daňovou úsporu již za rok 2026?
Vlastní vklady na doplňkové penzijní spoření patří při splnění zákonných podmínek mezi daňové odpočty, které snižují roční daňový základ a přinášejí tak daňovou úsporu. Za celý kalendářní rok 2026 je možné si snížit daňový základ až o 48000 Kč o platby na státem podporované finanční produkty, mezi které patří právě i doplňkové penzijní spoření. Hodnotí se však vlastní vklady na smlouvu nad 1700 Kč. Do částky 1700 Kč je totiž doplňkové penzijní spoření podporováno státem prostřednictvím státního příspěvku.
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Daňová úspora při platbě 2400 Kč
Pokud byste si po celý rok 2026 platila měsíčně na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 2400 Kč, tak byste si snížila roční daňový základ o 8400 Kč ((2400 Kč – 1700 Kč) × 12 měsíců). Jestliže zdaňujete celý Váš roční daňový základ 15% sazbou daně, tak to znamená snížení daně o 1260 Kč.
Jestliže byste si v září, v říjnu, v listopadu a v prosinci posílala na smlouvu 3000 Kč, potom by činil roční daňový odpočet 10800 Kč, takže byste dosáhla na roční daňovou úsporu ve výši 1620 Kč. Zvýšení měsíční platby na doplňkovém penzijním spoření Vám samozřejmě přinese vyšší daňovou úsporu. Pokud byste si zvýšila měsíční vklady na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření ještě více, potom by byla daňová úspora pochopitelně ještě vyšší. Maximální roční daňový odpočet může činit 48000 Kč. To znamená, že maximální roční daňová úspora může být 7200 Kč (48000 Kč × 15 %).
Žádná změna pro rok 2027
U doplňkového penzijního spoření se v rámci vládního návrhu „lepší penzijko“ počítá s hned celou řadou změn u doplňkového penzijního spoření, zejména se zdvojnásobením státního příspěvku pro klienty do 30 let, s možností částečného výběru peněz pro lidi do 36 let (např. na řešení vlastního bydlení nebo studia), se zavedením strategie „životního cyklu“, zastropováním poplatků, s definitivním koncem penzijního připojištění a jeho transformací na konzervativní doplňkové penzijní spoření (ke konci roku 2036). Ohledně daňových odpočtů u doplňkového penzijního spoření k žádné změně nedochází. Legislativní podmínky pro daňové odpočty jsou stejné pro doplňkové penzijní spoření i penzijní připojištění.
Kdy se daňová úspora obdrží?
Všechny daňové odpočty je možné uplatnit až za celý kalendářní rok, buď v ročním zúčtování daně, nebo v daňovém přiznání. O roční zúčtování daně mohou požádat svého zaměstnavatele zaměstnanci, kteří nemají povinnost podávat sami daňové přiznání. V praxi se jedná o zaměstnance pracující po celý rok pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo několik zaměstnavatelů postupně za sebou, přičemž u každého zaměstnavatele podepsali prohlášení k dani a nemají jiné zdanitelné příjmy vyšší než 20000 Kč. Zaměstnanci uplatňující roční daňový odpočet obdrží daňovou vratku, protože roční daň z příjmů je nižší než zaplacené daňové zálohy v průběhu roku.
Jednorázový vklad v prosinci
Za účelem uplatnění co nejvyššího daňového odpočtu odpovídajícího finanční situaci je možné poslat na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření i jednorázovou platbu koncem roku. Většina penzijních společností sjednává s klienty službu „daňového automatu“, kdy klienty informuje, kolik si mohou jednorázově poslat na smlouvu za účelem maximalizace daňového odpočtu. Pochopitelně je možné poslat jednorázově i méně.