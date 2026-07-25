Poradna: Nemoc invalidního důchodce po skončení zaměstnání?
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Slávek: Pobírám invalidní důchod prvního stupně. K tomu si přivydělávám na zkrácený úvazek, finančně vyjít s invalidním důchodem nelze. Nyní mi však skončila smlouva na dobu určitou. Dostanu jako invalidní důchodce nemocenskou, když jsem během prvního týdne onemocněl?
Finančně vyjít pouze s invalidním důchodem prvního stupně je opravdu mimořádně složité, vždyť průměrný invalidní důchod prvního stupně v březnu letošního roku činil pouze 10484 Kč. Navíc se období pobírání invalidního důchodu prvního stupně nehodnotí pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění. Z těchto důvodů je velmi dobré, že si ke svému invalidnímu důchodu přivyděláváte na klasickou pracovní smlouvu, která zakládá účast na pojištění. Zvyšujete si svoji aktuální životní úroveň a současně si zvyšujete budoucí starobní důchod.
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Ochranná lhůta pro Vás platí
V případě zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu (i na zkrácený úvazek), ze které se odvádí pojištění, mají invalidní důchodci prvního stupně nárok na náhradu mzdy a následně nemocenskou. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel, nemocenská náleží až od 15. dne pracovní neschopnosti a vyplácí ji Okresní správa sociálního zabezpečení. Náhrada mzdy náleží pouze za dobu trvání pracovního poměru. Nemocenskou lze dostávat i po skončení zaměstnání na pracovní smlouvu, jestliže dojde k pracovní neschopnosti v sedmidenní ochranné lhůtě. To dle zaslaných údajů splňujete, takže budete mít na nemocenskou nárok. Samotný výpočet nemocenské je stejný, ať už dochází k nástupu na nemocenskou během trvání pracovního poměru, nebo až po skončení v ochranné lhůtě.
Nelze dostávat podporu v nezaměstnanosti a nemocenskou
Současně není možné dostávat na účet podporu v nezaměstnanosti a nemocenskou. V případě nároku na nemocenskou se tedy dostává nemocenská a podpora v nezaměstnanosti až po jejím skončení. Podpůrčí doba a výpočet podpory v nezaměstnanosti se nikterak nezkracují. Uchazeči o zaměstnání do 52 let mohou dostávat podporu v nezaměstnanosti 5 měsíců, ve věku 52 let až 57 let potom 8 měsíců a nad 57 let již 11 měsíců. Výpočet podpory v nezaměstnanosti závisí na dosahovaném předchozím příjmu a v roce 2026 je výhodnější než v roce 2025.
Důležitost evidence na úřadu práce
V případě nezaměstnanosti je výhodné se registrovat na úřadu práce i pro invalidní důchodce prvního stupně. V případě získání doby pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech náleží totiž podpora v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom započítává do doby pojištění pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává jako náhradní doba pojištění pouze v omezeném rozsahu, tj. maximálně tři roky, přičemž se toto období zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně pouze jeden rok.
Závěrem
Invalidní důchodci prvního stupně mají nárok na nemocenskou i v případě nástupu na nemocenskou v sedmidenní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání, tak jako ostatní zaměstnanci. Na samotný výpočet nemocenské nemá tato skutečnost vliv. Nemocenská však náleží až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. V prvních dvou týdnech náleží náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem, která ovšem náleží pouze za dobu trvání pracovního poměru. Invalidní důchodci prvního stupně mají při splnění zákonných podmínek nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ani pobírání nemocenské, ani pobírání podpory v nezaměstnanosti nemá pochopitelně žádný vliv na měsíční částku invalidního důchodu prvního stupně.