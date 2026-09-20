Poradna: Zdravotně práci nezvládám, do důchodu daleko, co teď?
štítky Penze Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 11319×
Zdeněk: Do předčasného důchodu budu moci odejít až za šest let. V současné práci je toho na mě už fakt moc. Buď jsem v práci, nebo odpočívám, nic jiného nezvládám. I psychicky jsem vyčerpaný. Je nějaká možnost, jak odejít ještě dříve do důchodu? I za cenu vyššího krácení, už to nedávám.
V dotazu nepíšete, zdali jste si zkusil požádat o invalidní důchod, či nikoliv. To by měl být Váš první krok. O invalidní důchod je pochopitelně možné žádat i cca šest let před dosažením nutného věku pro přiznání předčasného důchodu. Žádost o invalidní důchod je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem. V Česku jsou vypláceny tři druhy invalidních důchodů – prvního, druhého a třetího stupně.
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Změna zaměstnání
V případě, že v současném zaměstnání to již nezvládáte a nebude Vám přiznán invalidní důchod, potom je s ohledem na Váš zdravotní stav, což je to nejcennější, co máme, vhodné se zkusit domluvit se stávajícím zaměstnavatelem na řešení Vaší situace – např. dočasném zkráceném úvazku, než se situace zlepší, nebo na převedení na jinou pracovní pozici, jestliže je to možné. Pokud není žádné řešení u Vašeho současného zaměstnavatele možné, potom se budete muset poohlédnout po jiném zaměstnání. A to i za cenu dočasného snížení finančních prostředků. Hledat nové zaměstnání v předdůchodovém věku je složité, natož v situaci, kdy máte zdravotní problémy a některá zaměstnání jsou již pro Vás nevhodná. Rozhodně je však vhodné to zkoušet a zkoušet.
Nemocenskou lze pobírat i přes rok
Dle § 26 zákona o nemocenském pojištění platí, že nárok na nemocenskou trvá nejdéle 380 kalendářních dní ode dne vzniknutí dočasné pracovní neschopnosti, takže v případě pracovní neschopnosti byste měl poměrně dlouho finanční prostředky formou nemocenské, přičemž samotný výpočet nemocenské je poměrně výhodný a dlouhodobá pracovní neschopnost je při samotném výpočtu zvýhodněna.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti
Na doplnění uvádím, že lidé starší 57 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti 11 měsíců, pokud splňují podmínku minimální doby pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Během evidence na úřadu práce je čas na hledání odpovídajícího nového zaměstnání, a přitom se evidence na úřadu práce počítá pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění. Podporu v nezaměstnanosti je možné vyčerpat po případné nemocenské, tím se období "finanční záchrany" prodlouží.
Předdůchod je drahé řešení
Pokud máte dostatečné vlastní úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, tak můžete od pěti let před dosažením řádného důchodového věku čerpat předdůchod. Období předdůchodu se počítá pro budoucí výpočet starobního důchodu jako vyloučená doba pojištění, a tím „chrání“ osobní vyměřovací základ, a za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát. Nevýhodou je však vyčerpání naspořených peněz před dosažením důchodového věku.
Závěrem
Vaše situace není jednoduchá a žádné univerzální řešení neexistuje. Pro Vás by samozřejmě bylo nejlepší, kdyby se Vám podařilo najít jiné zaměstnání, které by Vás tak nevyčerpávalo, které by Vám alespoň „nevadilo“ a mohl tak vydržet až do dosažení řádného důchodového věku. Jestliže jsou Vaše zdravotní problémy závažnějšího charakteru, tak rozhodně požádejte o invalidní důchod. Před hledáním nového místa je však vhodné zkusit situaci řešit i u stávajícího zaměstnavatele, třeba se domluvíte s ním. Každopádně však platí, že zdraví je to nejcennější, co máme, takže veškeré Vaše rozhodování je potřeba přizpůsobit Vašemu zdravotnímu stavu. Pozitivní a aktivní přístup je pro Vás velmi důležitý a potřebný.
TIP: Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti