Poradna: Nová svatba a rodinné pozůstalostní důchody
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Ludmila: Po smrti manžela pobírám vdovský důchod a studující děti mají sirotčí důchod. Přítel mě nyní požádal o ruku. Jsem ráda, ale pochopitelně přemýšlím i o financích. Jak by moje svatba ovlivnila naše důchody?
Při splnění zákonných podmínek náleží při smrti manžela vdovský důchod, přičemž se standardně pobírá pouze jeden rok (dle § 50 odstavce 1 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.) a po uplynutí jednoho roku pouze v případě splnění některé ze zákonných podmínek.
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Splnění péče o nezaopatřené dítě
Vy stále pobíráte vdovský důchod, protože pečujete o nezaopatřené dítě (dle § 50 odstavce 2 písmene a) zákona o důchodovém pojištění). Tuto podmínku můžete nejdéle splňovat do 26 let věku dítěte. Potom by bylo nutné pro splnění výplaty splňovat jinou zákonnou podmínku. Nejčastějším důvodem je splnění věkové podmínky, tj. dosažení alespoň věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného ročníku narození (dle § 50 odstavce 2 písmene e) zákona o důchodovém pojištění). Tato podmínka pravděpodobně není aktuálně Váš případ.
Nová svatba = zánik vdovského důchodu
Pokud vstoupíte do nového manželství, tak již pochopitelně nebudete mít nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi (dle § 50 odstavce 5 zákona o důchodovém pojištění). Nedojde pouze ke snížení vdovského důchodu, ale k jeho odebrání. Z důvodu nové svatby Vám vdovský důchod zanikne. Současně Vám však poplynou zákonné výhody vyplývající z nového manželství. Pouze s ohledem na délku výplaty vdovského důchodu tedy závisí, jak dlouho bude ještě mladší dítě splňovat „status studenta“. Pokud např. chybí mladšímu dítěti do ukončení studia tři roky, tak se uzavřením nového manželství „přijde“ o výplatu vdovského důchodu v souhrnné výši za tři roky.
Nejedná se o malou částku
Vzhledem k tomu, že pobíráte sólo vdovský důchod, alespoň to předpokládám, protože v dotazu nezmiňujete, že byste měla nárok na vlastní důchod, tak se ve Vašem rozhodování nejedná o malé peníze, vždyť průměrný sólo vyplácený vdovský důchod v červnu letošního roku činil 13760 Kč.
Žádný vliv na sirotčí důchod
Na výplatu sirotčích důchodů Vašich dvou dětí nebude mít uzavření nového manželství žádný vliv. Z důvodu Vaší svatby Vaše děti o sirotčí důchod po svém otci nepřijdou. Sirotčí důchod náleží po zemřelém rodiči při splnění podmínky studia nejdéle do 26 let věku.
Závěrem
Když vstoupíte do nového manželství, tak přijdete o svůj vdovský důchod, Vaše děti však budou nadále pobírat sirotčí důchod po svém zemřelém otci. Nárok na sirotčí důchod má pouze nezaopatřené dítě, což je v případě studia splněno nejdéle do 26 let věku.
TIP: Kalkulačka vdovského důchodu