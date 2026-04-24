Poradna: Jak dlouho můžu být na neschopence?
Vanda: Už čtvrtým měsícem jsem v pracovní neschopnosti. To se mi nikdy předtím nestalo. Vůbec nevím, co budu dělat. Nehrozí mi kvůli tomu výpověď? Jak dlouho vůbec můžu dostávat nemocenskou? Když budu ještě nějakou dobu nemocná, tak dostanu invalidní důchod?
Během čerpání nemocenské jste v takzvané ochranné lhůtě a zaměstnavatel Vám nemůže dát výpověď (až na specifické případy, jako je např. rušení zaměstnavatele). I když je Vaše pracovní neschopnost dlouhodobého rázu, tak kvůli tomu o zaměstnání nepřijdete. Tato ochrana zaměstnance vyplývá z § 53 zákoníku práce, kde je uvedeno, že se zakazuje zaměstnavateli dát výpověď zaměstnanci v ochranné době, což je i doba, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek.
Související
Maximální lhůta nemocenské
Dle § 26 zákona o nemocenském pojištění podpůrčí doba u nemocenské začíná 15. kalendářním dnem (v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem) a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost, nejdéle 380 kalendářních dnů. Vzhledem k tomu, že jste v pracovní neschopnosti čtvrtým měsícem, tak máte ještě poměrně dlouho do vyčerpání maximální podpůrčí doby u nemocenské. Navíc může být maximální podpůrčí doba i prodloužena, neboť po uplynutí podpůrčí doby lze nemocenskou dále vyplácet na základě žádosti pojištěnce podle vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů po uplynutí standardní maximální lhůty, nabude pracovní schopnost.
Invalidní důchod automaticky nedostanete
Ani dlouhodobá pracovní neschopnost není důvodem pro přiznání invalidního důchodu. I když jste čtvrtým měsícem v pracovní neschopnosti, tak invalidní důchod automaticky nedostanete. O invalidní důchod je nutné si požádat a pro přiznání invalidního důchodu musí být splněny zákonné podmínky. Žadatelé o invalidní důchod musí být uznáni invalidními v prvním, ve druhém nebo ve třetím stupni a současně musí splnit podmínku minimální doby pojištění, která se liší dle věku. Podání žádosti o invalidní důchod je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem. O stupni invalidity rozhoduje posudkový lékař, který postupuje v souladu s legislativou upravující hodnocení zdravotního stavu pro účely invalidního důchodu. Samozřejmě platí, že ne všechny zdravotní problémy jsou dostačující pro přiznání invalidity alespoň prvního stupně.
Závěrem
I během dlouhodobé pracovní neschopnosti Vám bude stále náležet nemocenská. Samotný výpočet nemocenské je při dlouhodobé pracovní neschopnosti výhodnější, když v prvních 16 dnech nároku na nemocenskou činí denní nemocenská 60 % denního redukovaného vyměřovacího základu, v dalších 30 dnech již 66 % a v následujících dnech dokonce 72 %. Nyní již tedy dostáváte nejvyšší nemocenskou, na kterou máte nárok. Z důvodu delší pracovní neschopnosti se Vám invalidní důchod automaticky nepřizná. Nevím, proč jste čtvrtým měsícem v pracovní neschopnosti, pokud je to vážnější, tak Vám doporučuji konzultovat případné podání žádosti o invalidní důchod s Vaším ošetřujícím lékařem. Aktuálně můžete být bez zaměstnaneckých starostí, protože během pracovní neschopnosti jste v ochranné lhůtě a nemůžete od zaměstnavatele obdržet klasickou výpověď.