Poradna: Odešel jsem do důchodu, kdy dostanu zaplacené daně zpět?
štítky Daně Penze čtení na 2 minuty | přečteno 133×
Slavomír: V červnu jsem odešel do důchodu, až do odchodu do důchodu jsem v letošním roce normálně pracoval. Když jsem důchodce, kolik dostanu zpět ze zaplacených daní v letošním roce zpátky? A kdy?
Hned na úvod je nutno zdůraznit, že zaplacené zdravotní pojištění a sociální pojištění ze zaměstnání nemůžete dostat zpět. Z každé výplaty na pracovní smlouvu Vám bylo Vaším zaměstnavatelem sraženo sociální a zdravotní pojištění, přičemž platba povinného pojistného je konečná a nelze ji v žádném případě obdržet zpátky. Na doplnění uvádím, že pro účely placení zdravotního pojištění jste nyní jako důchodce státním pojištěncem a zdravotní pojištění za Vás platí stát.
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Kdy vzniká nárok na daňový přeplatek?
Z důvodu odchodu do starobního důchodu v průběhu roku skutečně vzniká nárok na daňový přeplatek a obdržíte daňovou vratku. Proč? Za celý kalendářní rok 2026 se uplatní v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání roční sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč bez ohledu na skutečný počet odpracovaných měsíců. Během roku jste v jednotlivých měsících čerpal poměrnou částku slevy na poplatníka, která činila 2570 Kč v každém odpracovaném měsíci.
Jak vysoký může být maximálně daňový přeplatek?
Jestliže jste odešel do důchodu v průběhu června a ještě část června pracoval, tak jste v měsících lednu až červnu vyčerpal slevu na poplatníka v souhrnné výši 15420 Kč (30840 Kč × 50 %). Rozdíl mezi roční daňovou slevou na poplatníka ve výši 30840 Kč a uplatněnou slevou na poplatníka činí ve Vašem případě 15420 Kč. Z tohoto důvodu můžete obdržet daňový přeplatek až ve výši 15420 Kč. Podmínkou však je, že jste v měsících lednu až červnu alespoň takto vysokou částku zaplatil formou měsíčních daňových záloh. Z důvodu uplatnění roční slevy na poplatníka nemůžete obdržet vyšší daňový přeplatek, než je součet zaplacených daňových záloh během roku.
Kdy přeplatek obdržíte?
Daňový přeplatek bohužel neobdržíte v červencové výplatě za červen, ale až v roce 2027 po provedeném ročním zúčtování daně nebo po odevzdání daňového přiznání. Jestliže splníte zákonné podmínky, tak budete moci požádat bývalého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Když si budete muset podat daňové přiznání, tak vzniká nárok na daňový přeplatek až po daňovém přiznání. Rozhodně Vám tedy nepřijde daňový přeplatek automaticky, roční zúčtování daně nebo daňové přiznání je nutností. V případně vyplňovaném daňovém přiznání je nutné si o daňový přeplatek požádat.
Závěrem
Odešel jste do starobního důchodu v červnu, a pokud do konce roku nebudete k důchodu pracovat nebo podnikat (nebo nebudete mít jiné zdanitelné příjmy), tak Vám za rok 2026 vznikne nárok na daňový přeplatek. V ideálním případě ve výši 15420 Kč, jak jsme si vypočítali v textu výše. Daňový přeplatek během roku 2026 neobdržíte, ale až v roce 2027 po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání.