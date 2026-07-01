Poradna: Kolik si mohu přivydělat na brigádě, abych nepodával daňové přiznání?
štítky Daně Osobní finance čtení na 3 minuty | přečteno 599×
Tadeáš: Normálně pracuji na pracovní smlouvu. Přes léto si chci přivydělat na dohody. Nechci však mít daňové starosti a jako vždy chci požádat o zpracování daní svého zaměstnavatele. Kolik si mohu tedy přivydělat, abych neměl žádné daňové a papírové starosti?
Předpokládám, že máte na mysli roční zúčtování daně, které za zaměstnance provádí zaměstnavatel. Dle zákona o daních z příjmů přitom platí, že o roční zúčtování daně může svého zaměstnavatele požádat zaměstnanec, který během roku pracoval pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo pro více zaměstnavatelů postupně za sebou a u každého zaměstnavatele měl podepsáno prohlášení k dani. Současně je nutné nemít další zdanitelné příjmy vyšší než 20000 Kč (např. z nájmu, z podnikání). Příjmy podléhající srážkové dani se pro výše uvedené zákonné podmínky nepočítají. Co to znamená? Můžete si přivydělat pouze tolik, aby se z dohody o provedení práce odváděla srážková daň z příjmů, pokud nechcete vyplňovat daňové přiznání.
Související
Nebudete podávat daňové přiznání
Zjednodušeně tedy platí, že když budete po celý rok 2026 pracovat na klasickou pracovní smlouvu pro svého hlavního zaměstnavatele, u kterého máte podepsáno prohlášení k dani a uplatňujete při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmů slevu na poplatníka, a současně budete mít pouze příjem z dohody o provedení práce s odměnou do limitu, tak budete moci svého zaměstnavatele, u kterého pracujete na pracovní smlouvu, požádat o roční zúčtování daně.
Dohoda o provedení práce a srážková daň
Z dohody o provedení práce se odvádí 15% srážková daň z příjmů, když je hrubá měsíční odměna 11999 Kč a méně a není u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. V takových případech jsou veškeré daňové záležitosti splněny odvodem srážkové daně a nevznikají žádné daňové starosti. Pokud by byla hrubá měsíční odměna nad limit a nebylo podepsáno prohlášení k dani, tak by byla odvedena již zálohová daň z příjmů a vznikla by povinnost vyplnění daňového přiznání, protože by alespoň v jednom měsíci v roce plynul příjem podléhající zálohové dani z příjmů od dvou zaměstnavatelů současně. Vzhledem k tomu, že prohlášení k dani máte podepsáno u hlavního zaměstnavatele, tak u druhého zaměstnavatele, kde budete pracovat na dohodu o provedení práce, již prohlášení k dani podepsat nemůžete.
Limit se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť
V praxi je možné pracovat na dohodu o provedení práce pro více zaměstnavatelů současně, přičemž daňové limity se sledují u každého zaměstnavatele zvlášť. Pokud si třeba budete přes léto přivydělávat pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11999 Kč a méně a ani u jednoho z nich nebudete mít podepsáno prohlášení k dani, tak Vám nevznikne povinnost vyplňování daňového přiznání.
Daňového přiznání se nebojte
Přestože to je pro hodně zaměstnanců nepříjemné mít daňové povinnosti kvůli druhému příjmu, tak se toho nebojte. Kdybyste měl možnost si přivydělat na dohodu o provedení práce s vyšší odměnou, tak takovou nabídku vezměte. Vyplnění daňového přiznání při příjmech během celého roku pouze ze zaměstnání je jednoduché, vyplňuje se zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání a zjednodušeně řečeno se příjmy od obou zaměstnavatelů v přiznání sčítají, přičemž rozhodné daňové údaje získáte z potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů, které jsou následně nedílnou součástí daňového přiznání jako přílohy. Vyšší příjem z dohody o provedení práce za vyplnění daňového přiznání, které je v tomto případě poměrně snadné, stojí.
TIP: Kalkulačka dohody o provedení práce