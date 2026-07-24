Poradna: Předčasný důchod a přivýdělek, nebo vydržet až do řádného důchodu?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 2446×
Michal: V současném zaměstnání je toho na mě už moc. Do normálního důchodu mi chybí necelé dva roky. Přemýšlím, že bych odešel do předčasného důchodu a k tomu si lehce přivydělával na dohodu 11900 Kč, práce těch pár hodin týdně by mě zase bavila. Druhá varianta je nějak to vydržet až do normálního důchodového věku. Co bude lepší?
Do trvale kráceného předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, pokud je splněna podmínka minimální doby pojištění v rozsahu 40 let. Věkovou podmínku již splňujete a jestliže splňujete i podmínku ohledně doby pojištění, potom Vám v odchodu do předčasného důchodu skutečně nic nebrání.
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Přivýdělek v předčasném důchodu
V předčasném důchodu je možné mít pouze příjem, ze kterého nevzniká povinnost platby sociálního pojištění. Z dohody o provedení práce se sociální pojištění neplatí, jestliže hrubá měsíční odměna činí 11999 Kč a méně. Z formulace dotazu vyplývá, že to víte a přivýdělek máte rozmyšlen. Pobírat předčasný důchod na účet a k tomu dělat lehčí práci na DPP s odměnou do limitu je zajímavým řešením. Pro Vás i atraktivním, protože v současném zaměstnání je toho na Vás moc. Při pobírání předčasného důchodu a odměny byste si odchodem do předčasného důchodu finančně pohoršil značně méně a tato volba dává smysl. Zvláště když Vám do dosažení řádného důchodového věku chybí necelé dva roky, takže trvalé krácení za předčasnost by již nebylo tak veliké. Na doplnění uvádím, že příjmové omezení by pro Vás platilo pouze do dosažení řádného důchodového věku. Jakmile byste dosáhl řádného důchodového věku, tak byste mohl mít již libovolný vlastní příjem ke státnímu důchodu.
Řádný starobní důchod = žádné krácení a vyšší příjem ze zaměstnání
Jestliže v současném zaměstnání vydržíte až do dosažení řádného důchodového věku, potom bude Váš měsíční starobní důchod pochopitelně vyšší. Finanční rozdíl je často vyšší, než většina žadatelů o starobní důchod očekává. Ze zaměstnání na plný úvazek byste měl navíc vyšší měsíční příjem než ze zaměstnání na dohodu o provedení práce s odměnou do limitu. Čistě z finančního hlediska je tato varianta příznivější. Do důchodového rozhodování však nevstupuje pouze finanční otázka, ale i další parametry, jako je zdraví, rodina, osobní pohoda, touha po klidu apod. Pobíráním předčasného důchodu a lehčí brigády můžete mít větší radost ze života, cítit se uvolněně a mít příjemný pocit z toho, že práci již děláte proto, že chcete, a nikoliv proto, že musíte. A to je samozřejmě velmi důležité a má to pozitivní vliv na zdraví a celkovou pohodu.
Třetí varianta = žádná práce a pobyt na úřadu práce
Pouze na doplnění uvádím i třetí možnost, kterou máte. A to je konec v zaměstnání a evidence na úřadu práce a teprve potom odchod do předčasného důchodu s přivýdělkem. Lidé starší 57 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců, přičemž samotný výpočet podpory v nezaměstnanosti je poměrně příznivý. Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává do doby pojištění pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění. Evidencí na úřadu práce byste si snížil krácení u předčasného důchodu, zvýšil dobu pojištění a Váš předčasný důchod by byl následně vyšší.
Závěrem
Vzhledem k tomu, že u důchodového rozhodování hrají roli i jiné aspekty než čistě finanční, tak se vždy jedná o individuální rozhodnutí a záleží na každém, co převažuje. Chodit však v předdůchodovém věku do práce, která člověka velmi vyčerpává, je náročné. To je jeden z důvodů, proč obliba předčasných důchodů neklesá. Vy navíc máte možnost zajímavého přivýdělku na dohodu o provedení práce. Pokud se rozhodnete až pro odchod do řádného důchodu, tak na tom budete finančně nejlépe, což jistě sám víte.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením