Poradna: Nezaměstnanost před odchodem do předčasného důchodu

Lucie: Do předčasného důchodu budu moci jít za rok a půl. Nyní jsem již desátým měsícem nezaměstnaná a nevím, co mám dělat.

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Vzhledem k tomu, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak je při odchodu do předčasného důchodu přesně o tři roky dříve počítat s krácením za 13 započatých intervalů předčasnosti.

Výběr termínu odchodu do předčasného důchodu

Výhodnější je odejít do předčasného důchodu dříve o 1080 dní, v takovém případě se provede krácení za 12 započatých intervalů předčasnosti. Krácení za každý interval předčasnosti činí 1,5 % výpočtového základu, takže datum odchodu do předčasného důchodu je důležité.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Lidé starší 55 let mají v roce 2025 nárok na podporu v nezaměstnanosti maximálně po dobu 11 měsíců. V roce 2026 budou mít nárok na maximální délku podpůrčí doby u podpory v nezaměstnanosti občané starší 57 let. Po vyčerpání maximální podpůrčí doby již nelze podporu v nezaměstnanosti dostávat na účet.

Nemožnost nového pracovního uplatnění

V případě, že stále velmi aktivně hledáte pracovní uplatnění a nemůžete najít nové zaměstnání na trhu práce, tak to bude pro Vás po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti samozřejmě finančně velmi složité. Výhodnější by bylo za prací přechodně třeba dojíždět nebo dočasně přijmout nějakou hůře placenou práci. V některých případech se však nedaří najít práci ani v jiném městě a ani za méně peněz, a to je složité.

Sociální dávky

Po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti se můžete případně obrátit na úřad práce. Zdali Vám však vznikne nárok na sociální dávky, to záleží na Vaši konkrétní životní situaci, kterou neznám.

S čím počítat u předčasného důchodu?

Jestliže odejdete do předčasného důchodu, což může být pro Vás následně řešení Vaší složité situace, tak počítejte nejenom s krácením za předčasnost, ale i s omezenou valorizací předčasného důchodu, kdy se Vám až do dosažení řádného důchodového věku bude zvyšovat pouze základní výměra starobního důchodu.

Omezený příjem v předčasném důchodu

Předčasní důchodci navíc nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, takže až do dosažení řádného důchodového věku jsou příjmové možnosti předčasného důchodce velmi omezené a je možné mít v podstatě pouze příjem z pracovních dohod s hrubou odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění.

Závěrem

Vaše životní situace není jednoduchá. S ohledem na Vaši životní úroveň a výpočet starobního důchodu by bylo samozřejmě nejlepší, kdyby se Vám podařilo najít novou práci, i s nižším mzdovým ohodnocením. Pokud totiž nastoupíte do nového zaměstnání, tak budete moci odejít až do řádného starobního důchodu, který je poměrně významně vyšší než předčasný důchod. Z důvodu aktuální nezaměstnanosti do předčasného důchodu nebudete moci odejít dříve a platí pro Vás standardní termíny, tj. nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Období před odchodem do předčasného důchodu při vyčerpání podpory v nezaměstnanosti nebude jednoduché, nárok na sociální dávky není automatický a musí být splněny zákonné podmínky. I když nejste při hledání nového zaměstnání úspěšná, tak se ještě nevzdávejte, bylo by to pro Vás nejlepší řešení.

Petr Gola