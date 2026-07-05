Poradna: Jak co nejlevněji darovat byt synovi, na co si dát pozor?
štítky Daně Realitní trh čtení na 2 minuty | přečteno 273×
František: Mám dva byty, v jednom bydlím a druhý jsem v minulosti koupil synovi, který právě dostudoval, tak mu ho chci darovat. Jak to udělat co nejlevněji? Přeci jenom synovo studium mě stálo dost peněz.
Synovi chcete darovat byt, takže musíte sepsat darovací smlouvu, kterou musíte podepsat Vy i Váš syn. Darování je dvoustranný právní akt, se kterým musí obdarovaný souhlasit. Darovací smlouvu si můžete sepsat sám, tím ušetříte. Pokud si však nejste jistý, jak darovací smlouvu sám napsat a nemáte zkušenosti s psaním smluv, tak je lepší si nechat napsat kvalitní smlouvu právníkem. Sice Vás to bude něco stát, ale budete mít jistotu, že ve smlouvě jsou všechny náležitosti pro řádné přepsání vlastníka nemovitosti v katastru nemovitostí.
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Vklad na katastru 2000 Kč
Přepis vlastníka v katastru nemovitostí proběhne pouze na základě darovací smlouvy obsahující veškeré rozhodné skutečnosti (zejména přesný popis darované nemovitosti, přesnou identifikaci dárce i obdarovaného, jednoznačnou vůli dárce bezplatně darovat nemovitost, souhlas obdarovaného s darem, ověřené podpisy dárce a obdarovaného), přičemž darovací smlouva je přílohou návrhu na vklad. S návrhem na vklad je spojen i poplatek na katastru nemovitostí ve výši 2000 Kč. Platbě poplatku spojenému s návrhem na vklad se nevyhnete.
Znalecký posudek
Vhodné je si nechat vyhotovit i znalecký posudek ohledně hodnoty převáděného bytu. Proč? Pokud by Váš syn v budoucnu tento byt prodával a nesplnil některou ze zákonných podmínek pro daňové osvobození, tak by příjem z prodeje bytu podléhal dani z příjmů fyzických osob. Se znaleckým posudkem by daňovým základem byl příjem ponížený o hodnotu dle znaleckého posudku, čímž by se zaplatilo výrazně méně na dani z příjmů fyzických osob. Pokud jsou však splněny zákonné podmínky pro daňové osvobození, tak se z příjmu z prodeje nemovitosti neplatí daň z příjmu. Znalecký posudek navíc slouží jako podklad, proč se oznamuje nebo naopak neoznamuje daňově osvobozený příjem nad 5000000 Kč, což je právě i případ obdržené nemovitosti darem. Hodnotu nemovitosti si v těchto případech nemůže zjistit finanční úřad z katastru nemovitosti, protože tato částka bývá uvedena v kupní smlouvě a nikoliv v darovací smlouvě. Případnou povinnost splnění oznamovací povinnosti by si měl Váš syn ohlídat, možné sankce jsou vysoké.
Závěrem
Ceny bytů v posledních letech výrazně stouply. Synovi tak velmi pomůžete, mít vlastní bydlení je pro něj jistě skvělé. Rozumím Vám, že chcete co nejvíce snížit výdaje spojené se samotným převodem bytu formou daru na Vašeho syna. Jestliže však chcete mít jistotu kvalitní smlouvy a chcete, ať syn má k dispozici i znalecký posudek, potom budou bohužel Vaše výdaje vyšší než povinné 2000 Kč spojené se zapsáním v katastru nemovitostí. Pokud Váš syn již dostudoval, tak může výdaje spojené s tímto velkorysým darem platit on. Vždyť to bude již jeho byt a platba právníkovi je zárukou, že vše na katastru proběhne hladce a znalecký posudek by nejvíce daňově pomohl právě Vašemu synovi.