Půjčka na podnikání: Pro OSVČ a aktivní podnikatele
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Elektrikář, který dostal velkou zakázku a nestíhá nakoupit materiál. Grafička, jíž odběratel zaplatil fakturu o čtyři týdny pozdě, ale nájem provozovny nečeká. Tesař, jenž chce koupit novou pilu, protože stará právě odešla uprostřed sezony. Tyhle situace spojuje jedno: nejde o to, že by podnikatel peníze neměl – jde o to, že je nemá teď. A právě pro takový okamžik je krátkodobé provozní financování navrženo.
Příjmy OSVČ kolísají jinak než výplata zaměstnance, a financování to musí respektovat
Zaměstnanec dostane výplatu pravidelně k určitému datu. OSVČ pracuje s fakturami, zálohovými platbami a sezónními výkyvy – příjem přichází nepravidelně a někdy s výrazným zpožděním. Tento rytmus má přímý dopad na to, jaký finanční nástroj dává smysl. Půjčka na podnikání s dobou splatnosti sedm až třicet dní, kterou si žadatel volí sám při podání žádosti, kopíruje přirozený cash-flow podnikatele mnohem lépe než spotřebitelský úvěr se standardní měsíční splátkou. Pokud víte, že odběratel zaplatí za čtrnáct dní, nastavíte splatnost tak, aby peníze dorazily ještě před termínem splácení. Úvěr tak slouží přesně tomu, k čemu je určen: překlenutí konkrétní časové mezery v likviditě.
Podnikatelský úvěr se neřídí pravidly spotřebitelských půjček – a to má konkrétní dopady
Krátkodobé nebankovní financování pro podnikatele je právně podnikatelský úvěr, nikoli spotřebitelský. Tento rozdíl není pouhá formalita. Spotřebitelský úvěr podléhá zvláštnímu zákonu, který upravuje například povinný obsah smlouvy, právo na odstoupení nebo maximální sazby. Na podnikatelský úvěr se tato pravidla nevztahují, protože OSVČ nebo firma jedná jako profesionál, nikoli jako chráněný spotřebitel. To přináší větší pružnost na obou stranách – rychlejší zpracování žádosti, méně administrativy a možnost nastavit podmínky podle reálných potřeb podnikatele. Zároveň to klade větší odpovědnost na žadatele samotného: je na něm, aby si podmínky pečlivě přečetl a zhodnotil, zda mu financování skutečně do aktuálního cash-flow pasuje.
Daňová uznatelnost úroků a poplatků snižuje reálný náklad krátkodobého financování
Podnikatelé si při kalkulaci nákladů na úvěr často zapomínají zohlednit jeden praktický fakt: úroky i poplatky za sjednání a čerpání podnikatelského úvěru jsou daňově uznatelné náklady. Pokud vedete daňovou evidenci nebo účetnictví a úvěr prokazatelně slouží podnikání, snižujete si o tyto výdaje základ daně. Reálná cena financování je tak po zdanění nižší, než naznačuje pohled na sazby ve smlouvě. Výše půjčky od pěti tisíc do třiceti tisíc korun a krátká splatnost znamenají, že absolutní výše úroků a poplatků bývá nízká – a daňový efekt ji dále snižuje. Tuto položku stojí za to konzultovat s účetní nebo daňovým poradcem, protože konkrétní dopad závisí na vašem daňovém režimu.
Výplata do deseti minut stojí na třech konkrétních předpokladech
Rychlost připsání peněz na účet nezávisí jen na technickém zpracování žádosti. Aby peníze skutečně dorazily do deseti minut od schválení, musí být splněny tři věci zároveň. Zaprvé, žádost musí být řádně a kompletně dokončena – žádné chybějící údaje, žádné nedoložené náležitosti. Zadruhé, žadatel nesmí mít nesplacené dluhy u jiných úvěrových institucí. Zatřetí, účet, na který mají peníze přijít, musí být veden u některé ze spolupracujících bank, konkrétně u Raiffeisenbank nebo České spořitelny. Součástí žádosti je také ověření vlastnictví účtu – buď ověřovací platbou, online ověřením, nebo dokladem o existenci účtu na jméno žadatele. Pokud máte tyto tři podmínky splněny, jde skutečně o otázku minut, ne hodin.
První půjčka až 10000 Kč na 14 dní zcela zdarma mění kalkulaci prvního financování
Pro každého podnikatele, kdo s krátkodobým nebankovním financováním teprve začíná, existuje konkrétní výhoda, která výrazně mění vstupní kalkulaci. Noví klienti mohou první půjčku až do výše deseti tisíc korun na čtrnáct dní získat se stoprocentní slevou na poplatek za sjednání – tedy zcela bez poplatku. Jinými slovy, za dobu trvání prvního úvěru zaplatíte pouze úrok, a to při nejnižším možném zatížení. Tato možnost umožňuje vyzkoušet celý proces – od podání žádosti přes výplatu až po splácení – v reálných podmínkách a s minimálními náklady. Díky tomu si ověříte, jak rychle peníze dorazí, jak funguje klientská sekce a jaké jsou podmínky případného prodloužení splatnosti o sedm, čtrnáct nebo dvacet osm dní, pokud by situace vyžadovala více času. Právě na tuto kombinaci podmínek – rychlost, jednoduché zadání pomocí IČO, žádný ručitel ani zástava nemovitosti a první půjčka zdarma – sází podnikatelská půjčka od Open Factor, která je určena výhradně pro OSVČ a aktivní podnikatele v České republice.
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