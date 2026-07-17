Poradna: Mám 60 let a práci pro mě nemají, co teď?
štítky Osobní finance Zaměstnání čtení na 2 minuty | přečteno 82×
Jaromír: Na podzim jsem měl 60 let, jsem už téměř půl roku bez práce a šance, že se mi podaří nové zaměstnání najít, klesá. Kdy mohu jít nejdříve do důchodu a jak to mám finančně do té doby zvládnout? Úspory moc velké nemám.
Jestliže jste měl na podzim 60 let, tak jste se narodil v roce 1965 a Váš řádný důchodový věk je dle přílohy číslo jedna zákona o důchodovém pojištění 65 let. Vzhledem k tomu, že do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, což je ve Vašem případě v 62 letech, tak je Vaše situace nepříjemná, ale nikoliv neřešitelná.
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Podpora v nezaměstnanosti 11 měsíců
Lidé starší 57 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. Do vyčerpání podpory v nezaměstnanosti Vám tak ještě chybí poměrně dlouhá doba. Až ji vyčerpáte, tak budete potřebovat nějak „vykrýt“ jeden rok do dosažení věku pro možný odchod do předčasného důchodu. Přestože je Vaše situace složitá a nepříjemná, tak jste na tom stále lépe než lidé, kteří jsou ve stejné situaci jako Vy, ale jsou mladší třeba o tři roky.
Zaměstnání za „každou cenu“
V dotazu píšete, že Vaše úspory nejsou vysoké, takže by rozhodně nebylo dobré je vyčerpat ještě před odchodem do trvale kráceného předčasného důchodu. Po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti byste měl případně nárok již pouze na sociální dávky, jestliže splníte zákonné podmínky. Z tohoto důvodu je pro Vás velmi důležité, aby se Vám podařilo najít nějaké zaměstnání a tam vydržel alespoň ten jeden rok, než budete moci odejít do předčasného důchodu. V podstatě jakékoliv zaměstnání by pro Vás bylo řešením. Do vyčerpání podpory v nezaměstnanosti máte ještě přes pět měsíců, takže Vám doporučuji zintenzivnit hledání pracovního místa na internetu, vhodné je i osobně chodit do firem v okolí, jestli nemají nějakou práci, doporučuji se poptat rodinných příslušníků, kamarádů a známých. I když byste nastoupil na pracovní pozici, která Vám nebude vyhovovat, bude náročnější, budete třeba muset dojíždět, pracovat na směny…, tak si vždy říkejte, že je to pouze dočasně na jeden rok, než půjdete do předčasného důchodu. Možná nakonec v nové práci zůstanete déle a posunete svůj odchod do důchodu, čímž si zvýšíte jeho výši.
Nevyčerpání úspor by mělo být prioritou
Zejména při odchodu do předčasného důchodu, který je trvale krácený, klesá významně životní úroveň. Neutracení naspořených úspor na důchod by pro Vás mělo být prioritní. Jakékoliv zaměstnání by mělo tyto úspory zachránit. Hledání nového místa v 60 letech je obtížné, do vyčerpání podpory v nezaměstnanosti však stále máte dost času, aby se Vám to podařilo. Pokud budete muset výrazně slevit ze svých požadavků, potom to berte pouze jako přechodný krok. Předčasný důchod již máte na dosah, takže při přijetí „nevyhovujícího“ zaměstnání mějte před sebou jako cíl předčasný důchod a následující měsíce pouze jako přechodné období, než budete mít zasloužené volno.
TIP: Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti