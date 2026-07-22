Poradna: Mám si platit dobrovolné důchodové pojištění, nebo ne?
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Šárka: Podporu v nezaměstnanosti jsem vyčerpala, do předčasného důchodu půjdu za půl roku. Mám si těch šest měsíců platit dobrovolné důchodové pojištění? Bylo by pro mě lepší, kdybych ho neplatila, protože momentálně žiji z úspor.
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Jestliže jste vyčerpala podporu v nezaměstnanosti a momentálně nemáte žádný příjem, tak odchod do předčasného důchodu v brzkém termínu je pro Vás správným rozhodnutím.
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Nutnost doby pojištění v rozsahu 40 let
Pro přiznání předčasného důchodu však nestačí dosáhnout požadovaného věku, ale je nutné získat i minimální dobu pojištění, která u předčasného důchodu činí 40 let. Jestliže podmínku minimální doby pojištění splňujete, potom nemá pro Vás účast na dobrovolném důchodovém pojištění po dobu šesti měsíců finanční smysl, zvláště v případě, pokud se Vám hodnotí současné období jako náhradní doba pojištění. Na doplnění uvádím, že pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Podmínky u řádného starobního důchodu jsou tedy méně přísné.
Jak se hodnotí evidence na úřadu práce bez podpory?
Předpokládám, že i když jste vyčerpala podporu v nezaměstnanosti, tak jste stále v evidenci na úřadu práce, protože je to pro Vás výhodné. Za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí totiž zdravotní pojištění stát. Navíc se i evidence na úřadu práce, kdy již nenáleží podpora v nezaměstnanosti, počítá v zákonném rozsahu pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění. Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává jako náhradní doba pojištění vždy. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se toto období zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.
Kdy se v praxi využívá dobrovolné důchodové pojištění?
Bez získání minimální doby pojištění nemůže být přiznán řádný starobní důchod ani předčasný důchod. V praxi tak nejvíce využívají institut dobrovolného důchodového pojištění lidé, kteří mají problematický průběh pojištění s mezerami v pojištění a mají obavy, že nesplní potřebnou dobu pojištění pro přiznání řádného nebo předčasného starobního důchodu. Vzhledem k tomu, že je zpětná účast na pojištění formou dobrovolného důchodového pojištění legislativou omezena, tak je potřeba podávat v těchto případech přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění včas. Zjednodušeně řečeno platí, že institut dobrovolného důchodového pojištění primárně slouží k tomu, aby bylo možné vykrýt mezery v pojištění a byly splněny podmínky pro samotné přiznání starobního důchodu (řádného i předčasného), a dobrovolné důchodové pojištění není cestou ke zvyšování důchodu (minimální dobrovolné důchodové pojištění je z tohoto titulu nedostatečné).
TIP: Kalkulačka průměrné důchodové mzdy
TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu