Prodej bytu a daň z příjmu
Příjem z prodeje nemovitosti je osvobozen od daně z příjmu při splnění některé ze zákonných podmínek. Daňově výhodné jsou zejména podmínky pro daňové osvobození při prodeji nemovitosti, ve které měl prodávající bydliště. Podívejme se na praktické příklady.
Dle § 4 zákona o dani z příjmu je od daně z příjmu osvobozen příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Pokud měl prodávající v nemovitosti bydliště po kratší dobu než dva roky, tak je příjem z prodeje takové nemovitosti osvobozen od daně z příjmu, jestliže jsou získané peníze použity na obstarání vlastní bytové potřeby.
Praktický příklad – libovolné použití finančních prostředků
Pan Lukáš prodal svůj dvoupokojový byt, ve kterém měl bydliště tři roky, a přestěhoval se s kamarádem do Brna, kde budou spolu prozatím bydlet v nájmu, a část inkasovaných peněz z prodeje chce vložit do začínajícího společného podnikání. Pan Lukáš splnil zákonné podmínky pro daňové osvobození a z prodeje bytu nebude platit daň z příjmu.
Praktický příklad – koupě většího bytu
Pan Aleš prodal svůj jednopokojový byt, ve kterém bydlel rok, a koupil si větší dvoupokojový byt, protože chce žít se svojí přítelkyní a původní byt jim byl malý. Vzhledem k tomu, že prodejem řeší vlastní bytovou potřebu, tak je příjem z prodeje jednopokojového bytu osvobozen od daně z příjmu. Pan Aleš si splnil oznamovací povinnost u FÚ.
Kde je definována bytová potřeba?
V § 4b zákona o dani z příjmů jsou taxativně vyjmenovány podmínky splnění bytové potřeby. Nejedná se pouze o koupi domu, pozemku nebo bytu, ale i např. o splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo užívání, úhradu za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněnou v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu, splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g) předmětného paragrafu.
Důležitost dodržení podmínek pro daňové osvobození
Vzhledem k růstu cen nemovitostí v posledních letech je vhodné si pohlídat splnění zákonných podmínek pro daňové osvobození. Případná nutnost platby daně z příjmů výrazně snižuje ziskovost z prodeje nemovitosti. V článku výše jsme se zabývali nemovitostí, ve které měl prodávající bydliště. U nemovitosti, ve které prodávající bydliště neměl a která byla pořízena od roku 2021, musí být dodržen desetiletý časový test (u nemovitostí pořízených do konce roku 2020 platí ještě pětiletý časový test), pokud chce prodávající s inkasovanými penězi nakládat libovolně. Při řešení vlastní bytové potřeby inkasovanými penězi z prodeje nemovitosti nemusí být desetiletý časový test dodržen, je však nutné splnit zákonnou oznamovací povinnost u finančního úřadu.